苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，不料今天下午傳出旅遊團搭乘的電動車發生翻車事故，潘姓所長夫婦受傷，妻弟傷重不治，這個旅遊團約30人，現任台中市警局警政監的邱姓警官也是團員。

2026-04-25 19:51