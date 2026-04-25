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苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

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苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
車禍示意圖。圖／AI生成
車禍示意圖。圖／AI生成

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，不料今天下午傳出旅遊團搭乘的電動車發生翻車事故，潘姓所長夫婦受傷，妻弟傷重不治，這個旅遊團約30人，現任台中市警局警政監的邱姓警官也是團員。

據了解，三義鄉龍騰派出所潘姓巡佐兼所長今年54歲，警專10期，他和親友4月20日至5月1日參加旅遊團赴大陸甘肅省旅遊，今天下午在甘南州風景區搭乘電動中型巴士，在轉彎路段發生側翻，造成多人傷亡。其中潘姓所長頭部有撕裂傷、右手臂擦挫傷，他的妻子也受傷，同行的妻弟因傷勢過重身亡。台中市警局現任警政監邱姓警官先前在苗栗縣警局服務，也是旅遊團成員。

苗栗縣警局表示，潘姓員警出國有依規定提出申請，車禍案屬於境外事故，將透過陸委會協助處理。

苗栗警分局龍騰派出所位於三義鄉尖豐公路旁。本報資料照
苗栗警分局龍騰派出所位於三義鄉尖豐公路旁。本報資料照

中國大陸 台中市 車禍 警察 巴士

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