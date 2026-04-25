泰總理親自駕駛比亞迪接待陸外長王毅 泰方：兩國同意提升夥伴關係

泰國總理阿努廷24日在曼谷政府大樓會見到訪的大陸外交部長王毅。會談結束後，阿努廷親自駕駛一輛深灰色比亞迪（BYD）Sealion 7電動車，載著王毅前往共進午餐。阿努廷並表示，泰方堅定奉行一中政策，中泰兩國同意提升夥伴關係。

過往被指搭乘勞斯萊斯代步的阿努廷，上月底被拍到駕駛比亞迪電動車前往總理府辦公，泰媒指此舉是為了以身作則，向民眾宣揚節省能源，應對中東戰事引發的能源危機。

據大陸外交部，阿努廷24日會見王毅時表示，去年泰中共同慶祝建交50周年，兩國關係站上新的歷史起點。他陪同哇集拉隆功國王成功訪陸，親身感受「泰中一家親」又「親上加親」。

面對當前動盪國際形勢，阿努廷指出，泰方堅定奉行一個中國政策，願同中方一道落實好兩國元首共識，加強發展戰略對接，密切各領域合作，堅決打擊網賭電詐，讓泰中友好更加深入人心。

此外，阿努廷還感謝中方為泰柬妥處邊境衝突所作不懈努力，期待中方繼續發揮建設性作用。

王毅在與阿努廷會面時表示，中國始終是泰國可信賴、可依靠的戰略合作夥伴。

王毅指出，希望泰方加大打擊網賭電詐力度，為中泰關係營造良好環境。作為泰柬共同朋友，中方願繼續為雙方接觸對話、重建互信、改善關係搭建平台。

泰國政府發聲明表示，雙方就區域局勢交換意見。阿努廷重申增進泰柬相互瞭解與合作的重要性。

另外，王毅同一天與泰國副首相兼外長西哈薩舉行中泰外長磋商機制會議時表示，希望泰國與柬埔寨展現克制包容，營造對話環境，鞏固停火態勢，恢復雙邊接觸，儘早解決邊境爭端，維護和平穩定環境。

王毅在談到中泰關係時說，面對變亂交織的國際形勢，中國願同泰國相向而行，乘勢而上，共同踐行真正的多邊主義。王毅強調，中國始終把泰國置於周邊外交重要位置，相互尊重，平等相待，守望相助，共同發展，促進各自經濟建設，維護地區和平穩定。大陸願繼續作泰國可信賴的戰略合作夥伴。

王毅提到，相信泰國將繼續旗幟鮮明支持中國和平統一大業。雙方要保持高層交往，增進政治互信；加大打擊跨國犯罪力度，徹底剷除賭詐毒瘤。