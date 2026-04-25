中俄防長會談：加強戰略溝通 深化務實合作

大陸國防部長董軍24日與俄羅斯防長別洛烏索夫舉行會談。雙方同意，兩軍應不斷加強戰略溝通，持續深化務實合作。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫表示，今年慶祝俄中戰略協作夥伴關係建立30周年以及「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年。在不斷變化的軍事政治形勢背景下，雙邊軍事合作尤為迫切。

俄國防部發布，大陸國防部長董軍強調，今年是兩國關係發展的重要年份，尤其是在防務合作領域。因此，雙方計畫在期間由最高層舉辦多項重要活動。

大陸國防部微信公眾號「國防部發布」，董軍應邀訪問俄羅斯期間與別洛烏索夫舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，一致認為在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的戰略引領下，中俄關係始終保持高水準健康發展，今年2月兩國元首舉行視頻會晤，為包括軍事領域在內的各領域合作擘畫了新藍圖。

雙方同意，兩軍應以元首共識為遵循，不斷加強戰略溝通，持續深化各領域務實合作，共同維護世界公理和國際秩序，為兩國關係高品質發展注入新動力。

會談前，別洛烏索夫為董軍舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。

董軍應邀在23日至28日訪問俄羅斯、吉爾吉斯，並出席在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行的上海合作組織成員國國防部長會議。出席會議期間，董軍將作大會發言，並會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢以及防務安全合作等議題進行溝通交流。