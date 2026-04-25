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4艘大陸海警船擾金門水域 陸宣稱「依法常態巡查、保障正常航行」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，福建海警位金門附近海域，24日「依法開展常態執法巡查」。（「中國海警」公眾號）
大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，福建海警位金門附近海域，24日「依法開展常態執法巡查」。（「中國海警」公眾號）

4艘大陸海警船24日上午9時侵擾金門水域，我海巡巡防艇併航監控，並要求轉向航離。海巡署金馬澎分署表示，海巡全天候維持高強度監偵、反應及勤務部署，堅定保衛國家安全。

「中國海警」微信公眾號24晚發文宣稱，海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，福建海警位金門附近海域，24日依法開展常態執法巡查。「4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

我海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，24日上午8時許，第十二巡防區發現中國海警「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘船，同時自金門外海靠近金門南方海域，並於上午9時自金門料羅東方及南方2處同時編隊侵擾金門水域。

金馬澎分署指出，海巡署4艘預置巡防艇立即前往併航監控，同時以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程蒐證併航驅離，中國海警船於上午11時3分航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警船在海象不佳狀況下仍執意編隊侵擾，罔顧航行安全，已對過往船舶航行造成危安風險，實屬不專業、不理性行為。

金馬澎分署指出，維護國家主權是海巡責任與使命，不畏惡劣天候海象或任何困難情勢，均全天候維持高強度監偵、反應及勤務部署，堅定保衛國家安全。

海巡署 金門

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