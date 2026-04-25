為川習會暖身 美參議員下周率團訪陸

南華早報引述知情人士報導，川普盟友、參議員戴恩斯（Steve Daines）下周將率團訪問中國大陸，為5月川習會暖身。歷史經驗顯示，川習會前往往是做多陸股時機。

知情人士說，戴恩斯率領的五人代表團將於5月1日啟程，行程包括上海與北京。

戴恩斯訪中為川習會暖身

自去年1月川普重返白宮以來，這是戴恩斯第二度訪問中國。2025年3月，當川普對中國及其他貿易夥伴實施新一輪高關稅時，戴恩斯曾在北京會見中國國務院總理李強及副總理何立峰。

戴恩斯於寶鹼（P&G）任職期間曾在中國生活六年。過去十年來，戴恩斯憑藉其特殊背景，成為川普政府與北京之間的重要溝通橋梁。

在川普第一任總統任期內，戴恩斯參與推動中國重新開放美牛市場，並於2019至2020年第一階段貿易協議談判期間，經常以白宮顧問身分與中方官員互動。

華府智庫「昆西研究所」（Quincy Institute）的賽門（Denis Simon）認為，若伊朗戰事未結束，川普訪中時可能處於「較弱勢」位置。他說：「這類訪問可能是為了先行探詢議程，看看川普談判籌碼是否已減弱。我認為川普需要盟友先替他在北京試水溫。」

Axios與彭博分析，美伊戰爭正使中國成為受益者，讓美國消耗大量先進彈藥、觀摩美軍AI作戰，還有綠能供應鏈優勢與充沛戰略儲油，習近平能好整以暇接待川普。而且紐時與彭博都分析，俄烏與伊朗戰爭提高了人民幣的國際使用率與影響力。

華爾街日報報導另指出，美國官員表示，美國在對伊朗作戰中消耗大量彈藥，部分政府官員日益評估，若中國在短期內入侵台灣，美國可能無法完全執行防衛台灣的應變計畫。

美國官員透露，自2月28日對伊朗開戰以來，美軍已發射超過1,000枚長程「戰斧」巡弋飛彈，並動用1,500至2,000枚關鍵防空飛彈，包括薩德（THAAD）、愛國者（Patriot）與標準飛彈（Standard Missile）攔截彈，但未提供精確數字。若要完全補充這些庫存，可能需要六年時間，也已在政府內部引發討論，評估在下令軍方防衛台灣時，是否需要調整作戰計畫。