貓熊外交 平平、福雙赴美10年

「川習會」可能於五月中舉行，為營造良好氣氛，中方再度啟動「貓熊外交」。大陸方面昨天宣布，來自成都大貓熊繁育研究基地的大貓熊，雄性的「平平」和雌性的「福雙」將赴美開啟為期十年的大貓熊保護合作，以延續中美兩國人民的「貓熊情」。

中國野生動物保護協會廿四日透過微信公眾號發布消息指，這次計畫屬於該協會去年與美國亞特蘭大動物園簽署的大貓熊保護國際合作研究協議的一部分。

消息稱，美方已積極展開場館改造，提供「平平」、「福雙」更舒適和安全的環境。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確大貓熊場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等要求。

消息指出，大貓熊「洋洋」和「倫倫」於一九九九年前往亞特蘭大動物園，共繁育成活五胎七崽，取得中方與歐美地區開展大貓熊國際繁育合作的最好成績。

消息表示，中美雙方還會展開大貓熊行為訓練、預防獸醫學、保護教育等合作，提高大貓熊保護研究水平。進一步推動兩國在大貓熊重大疾病防治、疾病防控、科技交流及助力大貓熊野外保護、大貓熊國家公園建設等方面取得更多成果。

據指出，目前在美大貓熊共有八隻，分別是亞特蘭大動物園的「洋洋」、「倫倫」、「雅倫」、「喜倫」；華盛頓特區史密森尼國家動物園的「寶力」、「青寶」，以及聖地亞哥動物園的「雲川」、「鑫寶」。在「平平」和「福雙」赴美後，在美大貓熊將增至十隻。

不過，二○○三年起旅居美國孟菲斯動物園的大貓熊「丫丫」和「樂樂」，二○二一年起被爆料出現毛髮脫落和嚴重刻板行為等情況，在二○二三年返國前，「樂樂」還因心臟病變死亡，園方遭疑照顧不周，一度引發中美民間緊張。「丫丫」則於二○二三年四月底返陸，二年多後從皮包骨變得珠圓玉潤，被網友稱「自家的孩子自家疼」。