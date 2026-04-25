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白宮控陸竊取蒸餾美AI 北京駁斥

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美國總統川普即將於五月訪問大陸前，美國白宮指控中國大陸竊取美國ＡＩ技術，並對美國的ＡＩ系統進行「蒸餾」。大陸外交部則稱有關說法毫無根據，並敦促美方「停止對華科技遏壓，多做有利於兩國科技交流與合作的事」。

綜合英國金融時報、美聯社等報導，在四月廿三日發布的一份備忘錄中，美國總統首席科技顧問、白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯指出「總部主要位於中國的外國實體」蓄意開展大規模行動，對美國先進ＡＩ系統進行「蒸餾」，並「竊取美國專業技術與創新成果」。

「蒸餾」係指提取技術能力，即利用較大型之ＡＩ模型所輸出的數據，用以訓練較小型的ＡＩ模型。克拉茨修斯指控大陸「利用數萬個代理帳戶來逃避檢測，並使用越獄技術來洩露專有資訊」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日下午面對彭博社提問回應表示，美方說法毫無根據，是對大陸人工智慧產業發展成就的「汙蔑抹黑」。大陸對此堅決反對，「我們敦促美方尊重事實、摒棄偏見，停止對華科技遏壓，多做有利於兩國科技交流與合作的事」。大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇強調，「中國致力於通過合作與良性競爭推動科技進步，高度重視智慧財產權保護」。

而為避免並制止上述「惡意利用」，克拉茨修斯強調白宮將採取四項措施，包含向美國ＡＩ公司分享更多蒸餾行動中「採用的策略與涉案行為者」的資訊；與公司「更好協調」以共同抵禦這些攻擊；制定一套「識別、減輕及修復」這類攻擊的最佳實務；「探索」白宮如何究責此類蒸餾行為的外國行為者。

美國 川普 北京 AI

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