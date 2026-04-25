川習會前 川普盟友戴恩斯 下周訪陸

「川習會」下個月有望登場，港媒披露，美國總統川普的盟友、共和黨參議員戴恩斯將先率五人代表團訪問大陸，頗有探路意味。

港媒南華早報昨天引述要求匿名的消息人士透露稱，作為川普的親密盟友，由來自蒙大拿州的共和黨參議員戴恩斯率領的五人代表團將於五月一日訪問大陸，行程包括上海和北京。據指出，這項訪問計畫自去年開始籌備，原定於三月下旬進行。

而雖然代表團的完整成員名單尚未公布，但一位消息人士稱，預計其中幾位成員將是首次訪問中國大陸。上個月，戴恩斯在一次公開活動中就曾透露將訪問上海與北京，他並表示，此次訪問將重點關注中國大陸的基礎設施和「創新生態系統」，並包括乘坐大陸高鐵。

去年三月，戴恩斯曾前往大陸出席中國高層發展論壇，當時就分別與大陸國務院總理李強、副總理何立峰會見。隨後他接受紐時訪問時表示，他正在為川普與習近平的會晤奠定基礎。「此行是為安排和籌備下一步做準備」，這將是川習兩人間一次非常重要的會晤，不過「何時發生，我不知道，在哪裡發生，我也不知道」。

在川普首次對大陸發動貿易戰時，戴恩斯曾作為中間人，於二○一九年與包括時大陸最高貿易談判代表劉鶴在內的高層舉行高級別會議。過去數年，他也多次率領美國國會與企業代表團訪陸。

戴恩斯曾在一九九○年代在中國大陸和香港工作六年，擔任美國日用品公司寶僑的高管，是少有具備在大陸工作經驗的美國政界人物。

隨「川習會」臨近，中美各層級的交流也開始增多，何立峰與大陸商務部長王文濤，近日分別會見了黑石集團、通用電氣醫療集團、歐布萊特石橋集團等多間美國企業的領袖，釋放出大陸將擴大高水平對外開放，歡迎更多外資企業繼續深化對陸合作的訊號，中方並強調「經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點」。

大陸駐美大使謝鋒四月廿日在出席一場活動期間，會見美國賓夕法尼亞州州眾議長麥克林頓及州眾議員韋克斯曼、斯莫伍德、布林戈斯等。謝鋒說，大陸與賓州雙方在科技創新、產業升級、綠色轉型等方面完全可以對接合作、實現雙贏。

四月十日，為紀念中美「乒乓外交」五十五周年，大陸舉行紀念大會並展開一系列中美青少年體育交流活動，大陸國家主席習近平還致賀信，稱開展體育交流系列活動，對推進中美友好事業很有意義。