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批鄭麗文訪陸發言 海基會：完全採用中共史觀、呼應民族團結法

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會秘書長羅文嘉24日下午主持海基會背景說明會，這是國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團訪問大陸後，海基會首次回應相關議題。記者陳宥菘／攝影
海基會秘書長羅文嘉24日下午主持海基會背景說明會，這是國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團訪問大陸後，海基會首次回應相關議題。記者陳宥菘／攝影

針對國民黨主席鄭麗文日前訪問大陸期間的發言，海基會秘書長羅文嘉今天批評，鄭麗文談了許多歷史，但敘事角度完全採用中共的史觀；許多發言實際上是在呼應大陸日前通過的「民族團結進步促進法」的核心內容，「這對台灣是很大的傷害，國人不能不察」。

羅文嘉24日下午主持海基會背景說明會，這是國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團訪問大陸後，海基會首次回應相關議題。

羅文嘉表示，中共領導人習近平接見鄭麗文，其重點在於拉攏並建立符合中共路線、能配合落實對台戰略的組織型政黨。他強調，「習近平想要的絕對不會是台灣人民想要的」，國人應警惕中共透過法律與政治手段，企圖影響台灣民主體制的運作。

羅文嘉指出，鄭麗文在南京談了許多歷史，但其敘事角度並非過去國民黨對中華民國歷史或國共兩黨歷史的敘事角度，而是完全採用中共的史觀。

關於陸方公布的「十項涉台措施」，羅文嘉表示，不管是農漁產品、陸客來台或陸生來台，都不是新的議題，從2005年連胡會之後就一再被拿出來炒作。以農漁產品為例，2005年起中共陸續宣布開放15種水果、11種蔬菜、8種魚類進口零關稅，但從2021年起，鳳梨、蓮霧、荔枝、釋迦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚等相繼遭到禁止進口，「說停就停，沒有打招呼，也沒有任何協商」，讓當初投入養殖或種植的農漁民損失慘重。

鄭麗文 海基會 羅文嘉

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