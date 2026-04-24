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陸透過小兩會致函提恢復直航點 羅文嘉：應由海協會向海基會正式提出

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會秘書長羅文嘉今天主持海基會背景說明會。記者陳宥菘／攝影
海基會秘書長羅文嘉今天主持海基會背景說明會。記者陳宥菘／攝影

國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸要求恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等五個兩岸直航航點，並已透過「民航小兩會」機制致函我方。不過，海基會秘書長羅文嘉今天表示，若陸方要談直航點，應該透過海協會向海基會「正式提出」。他並指，「在過去有海基、海協兩會的狀況下，這些問題都是可以解決、都是有管道的」。

大陸積極推動恢復航點，大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」上周披露，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，這也是民進黨政府執政十年來，陸方罕見主動透過「民航小兩會」機制，與我方聯繫。

羅文嘉24日下午主持海基會背景說明會，本報記者提問，海基會如何評價大陸主動透過既有民航小兩會機制，與我方溝通？

羅文嘉表示，根據「海峽兩岸包機會談紀要」，前述兩個單位屬於執行單位，他認為，若陸方要談直航點，應該透過海協會向海基會「正式提出」。海基會也將根據過去的協議內容，或過去的執行要點，協調台灣的民航、觀光等單位，由陸委會作出結論，在海基、海協兩會的機制進行回覆。

羅文嘉強調，兩岸不管是觀光、就學或是各種貿易往來的問題，「在過去有海基、海協兩會的狀況下，這些都是可以解決、都是有管道的，是對岸放棄了這個管道」，而走一些「很奇怪」的管道。他表示，對岸有自己的政治企圖，不願意尊重台灣的民主體制與政府運作，不願意尊重過去兩岸兩會簽訂的各項協議，「如果落實過去兩岸兩會簽的協議，這些問題都有管道可解決。」

有媒體關切，海基會怎麼評估大陸提出恢復烏魯木齊等五個航點的必要性，羅文嘉表示，兩岸目前有15個直航點、13個點開放包機，他在很多場合都聽台商希望增加航點，「每一個人都希望鐵路直接開到我家，機場就在附近」，如果把大家意見加起來，「目前開放的航點不會是現在的15個，會是55個」。

他強調，最後還是必須回到市場機制，「市場有足夠的乘客量，那就開放；否則沒有的話，虧損誰來承擔？」他引述交通部數據指，目前開放的15個直航點載客量大概只有七成，還不到全滿，至於另外13個包機點，也沒有人申請包機，說明市場需求量「沒有這麼大」。

兩岸 海峽 海基會 羅文嘉

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