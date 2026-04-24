新增兩岸直航點？ 海基會：13航點春節包機無人申請

中共中央台辦日前發布10項涉台措施，其中包括「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」。海基會秘書長羅文嘉今日表示，目前有13個航點可以開放包機，但在農曆春節都沒有人申請，可見市場沒有那麼大的需求。

海基會今日召開背景說明會，由羅文嘉主持。

日前中國大陸啟動「民航小兩會」溝通，來函要求開放數個航點，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。

對於新增航點必要性，羅文嘉表示，目前有15個直航點，另外有13個點可以開放包機。他也曾在很多場合聽到台商朋友希望增加直航航點，「如果把大家意見加起來，不會是15個，可能是55個」。

羅文嘉說，每個人都希望鐵路直接開到我家、機場就在我附近。「但事實上，這個事情最後還是必須回到市場機制」。而市場機制就是航空公司一架飛機來回，需要多少基本乘客量，才能達到基本商業需求。

羅文嘉表示，從過去到現在，政府單位態度一直很清楚，交給市場決定。市場有足夠的支撐量、足夠的乘客量，那就開放。沒有的時候，若是開放，「那誰去做這個經營？那這個損失，這個虧損是誰來承擔？」

羅文嘉指出，從交通部的數據來看，目前開放的15個直航點，載客量大概只有7成，也還不到全滿。至於另外13個不是直航點，「也沒有人申請包機」，換句話說，如果真的有市場，是會申請包機。像今年農曆春節，應該是高峰期，如果市場夠，就會有人來申請包機，但今年都沒有，「這些實證數字說明，其實市場並沒有那麼大的量」，這不是政府的問題，而是市場足夠就可以開放。

中共10項涉台措施還提到「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，陸委會先前表示，「小兩會」（台旅會與海旅會）磋商都是不可避免的。

羅文嘉表示，恢復陸客來台涉及開放人數、來源地、旅遊品質與安全等諸多細節，這些都必須透過協商才能保障雙方的利益，陸方應尊重台灣的民主體制與既有協議，沒有理由迴避。

他提到，陸客來台是根據2008年海基、海協兩會簽署的協議進行，並由「小兩會」執行相關業務。2019年對岸片面終止協議，現在若要恢復，理應回歸既有的大兩會或小兩會協商機制進行磋商。

羅文嘉說，去年2月我方台旅會已正式發函給陸方海旅會，希望就細節進行協商，迄今超過一年兩個月，對方始終未回應，卻在鄭習會場合再度提出，顯見這些議題對對岸而言，只是政治籌碼。

羅文嘉強調，在過去有小兩會的情況下，這些都是可以解決的，是對岸放棄了這個管道，不願意用正常的管道，「而要走一些很奇怪的管道」。如果落實過去兩岸兩會簽訂的協議，這些問題都有管道可以解決。