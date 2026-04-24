陸擬恢復陸客來台自由行 海基會：先經大兩會或小兩會磋商

大陸在「鄭習會」後發布十項涉台措施，其中包括恢復上海、福建居民來台自由行，陸委會與觀光署皆已表態應先透過觀光「小兩會」磋商。海基會秘書長羅文嘉今天表示，對岸2019年片面中止陸客赴台旅遊，現在若要恢復，理應回歸既有的大兩會（海基會與海協會）或小兩會協商機制進行磋商。

羅文嘉24日下午主持海基會背景說明會，這是國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團訪問大陸後，海基會首次舉行背景說明會。

有關陸方提出，恢復陸客來台旅遊，羅文嘉重申，陸客來台是根據2008年海基、海協兩會簽署的協議進行，並依照「小兩會」（我方台旅會、陸方海旅會）執行相關業務。他強調，2019年對岸片面終止協議，現在若要恢復，理應回歸既有的大兩會或小兩會協商機制進行磋商。

羅文嘉指出，大陸現在只開放上海跟福建居民，「如果（雙方）有協議，我們可不可以要求開放更多？不是只限於上海、福建？」他並提到大陸提出恢復烏魯木齊等直航航點，表示我方也許要能透過協商，要求讓新疆的陸客來台。

除了陸客來台涉及的開放人數、來源地，羅文嘉指出，還有旅遊品質與安全等諸多細節，都必須透過協商才能保障雙方的利益，「這個程序是必要要走的，當年照這個程序來，現在再恢復就按既有的程序來。」

羅文嘉也提到，去年2月我方台旅會已正式發函給陸方海旅會，希望就細節進行協商，但超過一年兩個月，對方始終未回應。