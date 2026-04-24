談鄭習會 羅文嘉：鄭麗文發言呼應中國民族團結法

針對鄭習會，海基會秘書長羅文嘉說，國民黨主席鄭麗文所有發言都在落實、呼應中國近日通過的「民族團結進步促進法」，這對台灣是「很大的傷害」。

海基會今日召開背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉表示，鄭習會的舉行，是因為雙方各自有想要的東西。但是，「習近平想要的絕對不會是台灣人民要的」；而鄭麗文要的也會偏重她個人，例如初接國民黨主席，以及在國民黨內部的政治路線。

羅文嘉說，中共總書記習近平這時候願意見鄭麗文，是希望通過拉攏，在台灣建立起更符合其路線主張、甚至配合落實中共對台戰略的組織型政黨。一個政黨的主席以代表政黨身分過去，若所有言論、路線、主張上都能更配合習近平的需要，習當然就會樂於給予接見或給予禮物。

針對中共在鄭習會後推出10項涉台政策，羅文嘉說，中共稱為「禮物」，背後意義就在於「你能夠配合我、你能夠聽我的話、能夠做到過去國民黨所做不到的、能講出過去國民黨講不到的。你講的越多越具體，我能夠給你的禮物或好處就越多」。

羅文嘉說，回過頭看鄭麗文在南京與在習近平面前所講的話，令他印象深刻的是稱讚習近平在中國的領導「成就非凡」。鄭麗文大概是台灣第一個給予習近平最高推薦的政治人物，她還稱讚習主席是個重感情的人，「他們對我們好都來不及了，怎麼會想打你呢？」

羅文嘉強調，一個政黨的領袖、政治人物，應該知道分寸拿捏、有堅守自己所代表政黨、國家或人民的利益主張。過去兩週也有許多過去藍營的智庫學者，對鄭麗文高度推崇習近平的成就非凡感到不以為然。

羅文嘉還提到，鄭麗文在南京中山陵談話當中，談到許多歷史，但其敘事角度不是國民黨對於中華民國或國共兩黨的歷史敘事角度，「完全是中共的史觀」，更不要說，她在當選黨主席過程中，最常掛在嘴邊的一句話是「我們是中國人」。

羅文嘉說，中共今年3月通過的「民族團結進步促進法」，將於7月1日實施。中共政府要的，就是在台灣有人能夠公開呼籲、呼應、認同、贊同這部法律的規範內容，「鄭麗文應該是第一個直接呼應這個民族團結促進法裡面所制定的核心內容和核心條文」。

他說，這部法律全文有64條，核心內容強調五大認同，第一個認同偉大祖國，第二個認同中國共產黨，第三個認同中華文化，第四個認同中華民族，第五個認同中國特色社會主義，「所以你看到鄭麗文的所有發言，基本上都在落實、呼應民族團結促進法裡面的核心內容」。

羅文嘉說，「習鄭會」真正的影響，其實是透過雙方各自的需要，鄭麗文一項一項去落實和呼應中國民族團結進步促進法裡面的內容，「我認為這對台灣是很大的傷害」。