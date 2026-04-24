曾因「李登輝訪美」激烈交鋒柯林頓 ！陸駐美前大使李道豫94歲病逝

中國駐美國前大使、中國常駐聯合國原代表李道豫，20日逝世，享壽94歲。李道豫長期從事外交工作，經歷了1990年代中美關係從低潮走向高潮的全過程。還曾因1995年美國允許時任台灣領導人訪美，與當時的美國總統柯林頓激烈交鋒。

澎湃新聞、明報報導，李道豫1932年8月生於上海，安徽合肥人，為清末重臣李鴻章弟李鶴章的玄孫，1952年進入外交部，1980年代擔任外交部國際司長；1990至1993年，升任常駐聯合國代表、大使（副部級），1993至1998年擔任駐美大使。

李道豫在2004年1月離休。他在2019年被授予「外交工作傑出貢獻者」國家榮譽稱號。

他長期從事多邊和雙邊外交領域工作，深度參與中國在多個重大外交問題上的決策和處理。任常駐聯合國代表期間，穩妥處理第一次海灣戰爭爆發等重大複雜敏感問題。任駐美國大使期間，積極宣傳中國改革發展取得的輝煌成就，妥善處置中美關係，堅定捍衛國家利益。

1995年美國政府允許時任台灣領導人李登輝訪美，使中美關係降到最低點。李道豫與時任美國總統克林頓激烈交鋒。1995年6至10月，他奉調回國述職以示抗議，直至美方承諾遵守「一個中國」原則後才奉命返任。

報導指出，2009年，李道豫被網友問及如何概括外交工作的特點，他引用魯迅的詩句作答：橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。