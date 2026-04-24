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陸解放軍艦同框北洋水師！ AI重現「甲午戰爭」黃海海戰...致遠艦再度衝鋒
解放軍人民海軍成立77周年，央視軍事推出AI穿越微電影「致遠歸航」。影片運用AI技術再現1894年黃海海戰，還原致遠艦衝鋒、鄧世昌率全艦官兵浴血對抗日軍的悲壯瞬間。
「致遠艦，我是中國海軍南昌艦，奉命前來支援！」。人民海軍成立77周年之際，央視軍事推出AI穿越微電影「致遠歸航」，運用超寫實AI技術，復原1894年黃海海戰真實戰場，穿越時空馳援甲午戰爭。影片中，今日的中國海軍穿越時空馳援甲午戰場，南昌艦、福建艦等主戰艦艇與北洋水師震撼同框。
央視軍事指出，從孤艦赴難到萬艦齊發，從鐵甲悲歌到彈射亮劍，昔日之憾，今日以榮光補全。央視軍事並指出，一組海報，再次感受震撼。
▲ 影片來源：youtube平台@ChineseArmy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
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