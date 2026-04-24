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港媒：川習會前 「川普盟友」美參議員戴恩斯 下周先率團訪陸

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港媒《南華早報》24日報導，川普的親密盟友、美國共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）下周將率跨黨派代表團訪問大陸。圖為去年3月大陸國務院副總理何立峰（右）會見訪陸的戴恩斯。（路透）
港媒《南華早報》24日報導，川普的親密盟友、美國共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）下周將率跨黨派代表團訪問大陸。圖為去年3月大陸國務院副總理何立峰（右）會見訪陸的戴恩斯。（路透）

港媒《南華早報》24日引述知情人士報導，在美國總統川普5月中旬造訪北京前，川普的親密盟友、美國共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）下周將率跨黨派代表團訪問大陸。

川普原計畫3月底訪問北京，但為應對美伊戰事推遲。美方日前再次單方面宣布，川普將於5月14至15日訪問北京，與大陸國家主席習近平會晤。這將是川普時隔8年來首次訪陸。

據報導，知情人士透露，戴恩斯將率領由5人組成的跨黨派代表團，於5月1日展開訪問行程，預計停留上海與北京。

63歲的戴恩斯去年3月也曾訪問大陸，成為川普重返白宮以來，首個與大陸高層會面的美國政界人物。他當時在北京分別與大陸國務院總理李強，以及負責經濟事務的副總理何立峰會面。

在川普首次對大陸發動貿易戰時，戴恩斯曾作為中間人，2019年，與包括時大陸最高貿易談判代表劉鶴在內的高層舉行高級別會議。

戴恩斯曾在1990年代在中國大陸香港工作6年，擔任美國日用品公司寶僑的高管，是少有具備在大陸工作經驗的美國政界人物。

戴恩斯最近宣布將在明年任期結束後退休，這次行程將是他自2014年擔任參議員以來第7次訪問大陸，也可能是最後一次。

香港 美國 中國大陸 川習會

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