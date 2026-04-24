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陸媒翻出習近平20年前任浙江省委書記文章 倡義烏發展經驗

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院主管的《經濟日報》，24日在2版發布中共總書記習近平20年前擔任浙江省委書記時在該報撰文的剪報，進一步闡述義烏發展經驗的內涵。（圖／截自大陸《經濟日報》）
大陸國務院主管的《經濟日報》，24日在2版發布中共總書記習近平20年前擔任浙江省委書記時在該報撰文的剪報，進一步闡述義烏發展經驗的內涵。（圖／截自大陸《經濟日報》）

大陸經濟向好基礎仍需鞏固、同時官場推動踐行正確政績觀之際，中共總書記習近平近日重提「義烏發展經驗」，表示義烏小商品闖出大市場、做成大產業，這是因地制宜發展縣域經濟的成功實踐。大陸官媒《經濟日報》24日發布習近平20年前擔任浙江省委書記時在該報撰文的剪報，進一步闡述「義烏發展經驗」的內涵。

義烏是浙江省下轄的縣級市。新華社23日報導提到，習近平早年在浙江工作時期多次到義烏調研，總結推廣「義烏發展經驗」。近年來義烏不斷開創「小商品、大市場」新局，小商品市場商戶已突破126萬戶，與230多個國家和地區有貿易往來，2025年外貿出口額居大陸全國縣（市、區）首位。

大陸國務院主管的《經濟日報》24日在2版報導，習近平20年前在大陸《經濟日報》發文深入闡釋「義烏發展經驗」，呼應其近日作出的指示。

報導首先表示，近日，習近平作出重要指示強調，要結合開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，把「義烏發展經驗」進一步總結好、運用好，引導各地區立足自身資源稟賦，尊重基層和群眾首創精神，改革創新、真抓實幹、久久為功，探索走出符合各自實際的高質量發展之路，更好服務和融入全國發展大局。

報導並附上由習撰寫、刊於2006年7月15日的經濟日報上的文章剪報，題為《學習推廣義烏發展經驗促進浙江經濟社會又快又好發展》。這篇文章充分肯定義烏發展經驗，並對其內涵作出深入闡釋：一是堅持興商建市，二是促進產業聯動，三是注重城鄉統籌，四是推進和諧發展，五是豐厚文化底蘊，六是力求黨政有為。

習近平在文章中強調，學習推廣義烏發展經驗，必須把貫徹上級精神同聯繫本地實際緊密結合起來，必須把繼承前人同推進創新緊密結合起來，必須把推進經濟發展同促進社會全面進步緊密結合起來，必須把發揮政府「有形的手」的作用與發揮市場「無形的手」的作用有機結合起來，必須把推進改革發展同實現社會和諧穩定緊密結合起來。

新華社 大陸 中共 義烏 習近平

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