陸公安部長：願與英方深化打擊經濟金融犯罪、電詐合作

大陸上周透過民航小兩會致函我方，呼籲全面恢復兩岸直航航點，大陸國台辦昨天再表示，兩岸航班客座率已超過8成、大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。陸委會副主委梁文傑今回應指，那是大陸航空公司的數據，目前台灣航空公司客座率約6成多，航班次數實際上也僅65%；至於有沒有要增班、增加航點，他表示會再去了解各航空公司看法，並尊重他們的意願。

2026-04-23 18:43