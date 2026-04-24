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陸公安部長：願與英方深化打擊經濟金融犯罪、電詐合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸公安部長王小洪（右）23日在北京會見英國國家打擊犯罪總局總局長比格（Graeme Biggar）。（截自央視）
大陸公安部長王小洪（右）23日在北京會見英國國家打擊犯罪總局總局長比格（Graeme Biggar）。（截自央視）

大陸公安部長王小洪23日在北京會見英國國家打擊犯罪總局總局長比格（Graeme Biggar）時表示，願同英方深化打擊經濟金融犯罪、電信網絡詐騙等領域合作。雙方就深化執法合作取得共識。

新華社報導，大陸國務委員、公安部部長王小洪4月23日在京會見英國國家打擊犯罪總局總局長比格。

王小洪表示，中方願同英方在兩國領導人戰略指引下，深化打擊經濟金融犯罪、電信網絡詐騙、非法移民活動和禁毒等領域務實合作，加大在聯合國、國際刑警組織等多邊框架下的行動協調力度，加強執法能力建設合作和經驗交流，不斷推動中英執法合作深入發展，共同守護兩國人民福祉。

據中方發布，比格表示，願同中方保持密切溝通，共同提升兩國執法合作水平。

新華社 聯合國 大陸

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