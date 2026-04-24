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川習會前「貓熊外交」啟動 陸再借2隻大貓熊赴美10年

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸方面24日宣布，來自成都大貓熊繁育研究基地的一對大貓熊，雄性的「平平」和雌性的「福雙」將赴美開啟為期十年的大貓熊保護合作，圖為「福雙」。（取自中國野生動物保護協會微信公眾號）
大陸方面24日宣布，來自成都大貓熊繁育研究基地的一對大貓熊，雄性的「平平」和雌性的「福雙」將赴美開啟為期十年的大貓熊保護合作，圖為「福雙」。（取自中國野生動物保護協會微信公眾號）

中美再度啟動「貓熊外交」，為5月將在北京登場的川習會營造氛圍。大陸方面24日宣布，來自成都大貓熊繁育研究基地的一對大貓熊，雄性的「平平」和雌性的「福雙」將赴美開啟為期十年的大貓熊保護合作，以延續中美兩國人民20多年「貓熊情」。

中國野生動物保護協會24日透過微信公眾號發布消息指，這次計畫屬於該協會去年與美國亞特蘭大動物園簽署的大貓熊保護國際合作研究協議的一部分。

消息稱，為確保兩隻大貓熊在美健康生活，美方積極開展場館改造提升等各項準備，為參與新一輪合作的大貓熊創造更舒適和更安全的生活環境。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確大貓熊場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。

消息指出，按照上一輪合作協議規定，大貓熊「洋洋」和「倫倫」於1999年前往亞特蘭大動物園開始旅居生活，共繁育成活5胎7崽，取得了中方與歐美地區開展大貓熊國際繁育合作的最好成績。

合作雙方還開展了行為訓練、預防獸醫學、保護教育等多項合作，學術交流活躍，成果豐碩，為提高大貓熊保護研究技術水平，促進大貓熊保護事業的發展發揮了重要作用，「為增進中美人民之間的相互瞭解和友誼作出了積極的貢獻」。

消息表示，中美新一輪大貓熊保護國際合作將進一步推動兩國在大貓熊重大疾病防治、疾病防控、科技交流及助力大貓熊野外保護、大貓熊國家公園建設等方面取得更多成果，為全球生物多樣性保護和增進兩國人民之間的友誼作出新的貢獻。

俄通社報導，目前在美大貓熊共有8隻，分別是亞特蘭大動物園的「洋洋」、「倫倫」、「雅倫」、「喜倫」；華盛頓特區史密森尼國家動物園的「寶力」、「青寶」，以及聖地亞哥動物園的「雲川」、「鑫寶」。在「平平」和「福雙」赴美後，在美大貓熊將增至10隻。

川普原定於3月底訪問北京，但行程因美伊戰事而推遲。而後美方再次單方面宣布，川普將於5月14日至15日正式訪陸，屆時將舉行中美兩國領導人峰會。

中方 美方 大陸 貓熊 習近平

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