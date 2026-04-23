國台辦稱樂見陸藝人赴台 梁文傑：等中國先吵出定論 再談交流

張凌赫主演的大陸熱門古裝劇《逐玉》近期爆紅。國民黨主席鄭麗文日前在廣播節目專訪時透露，有年輕人向她表示：「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。」大陸國台辦發言人張晗22日在例行記者會中回應，大陸一貫支持兩岸影視文化界雙向奔赴，樂見大陸藝人赴台交流，與台灣民眾見面。對此，陸委會副主委梁文傑表示，他看到張凌赫在大陸就已引發不少批評，等中國先吵出一個定論，再來談交流。

23日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對大陸藝人張凌赫來台相關說法，梁文傑表示，昨天國台辦記者會出現張凌赫這位明星的名字後，他還特別查了一下，這部片子在台灣好像還蠻受歡迎的。

不過，梁文傑指出，張凌赫這位演員在對岸，連他們自己的宣傳部門好像都出現不少批評。譬如，解放軍報旗下的「鈞正平」曾批評，古裝劇裡塗脂抹粉的「將軍」，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任。部分官媒和網民也嘲諷男主角張凌赫是「粉底液將軍」。此外，大陸國家廣電總局也曾表示，要堅決摒棄「畸形審美」，杜絕「顏值崇拜」。

梁文傑表示，他認為這些事情還是先等中國官方自己吵一吵、先有一個定論之後，再來談交流。台灣這邊不會去做這些批評，但「中國官方自己至少要先打一架」，打完再說。