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增加兩岸直航航點？ 陸委會：尊重航空公司意願

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑23日在例行記者會上表示，兩岸直航有沒有要增班、增加航點，會再去了解各航空公司看法，並尊重他們的意願。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑23日在例行記者會上表示，兩岸直航有沒有要增班、增加航點，會再去了解各航空公司看法，並尊重他們的意願。記者陳宥菘／攝影

大陸上周透過民航小兩會致函我方，呼籲全面恢復兩岸直航航點，大陸國台辦昨天再表示，兩岸航班客座率已超過8成、大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。陸委會副主委梁文傑今回應指，那是大陸航空公司的數據，目前台灣航空公司客座率約6成多，航班次數實際上也僅65%；至於有沒有要增班、增加航點，他表示會再去了解各航空公司看法，並尊重他們的意願。

「鄭習會」後陸方提出對台10項措施，其中包括全面恢復兩岸空運正常化，恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。但陸委會16日晚間透過新聞稿表示，「現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要」，並批評這本質上是國共交易，形同回絕陸方，且態度強硬。

梁文傑23日下午主持召開陸委會例行記者會，本報詢問，上週新聞稿的說法，是否等於正式回絕陸方提議？我方是否已透過小兩會機制回函陸方？梁文傑回應稱，我們講的是目前足敷需求，「但我們也還是要尊重航空公司的意願，我們會再去了解一下各航空公司的看法」，態度似乎出現轉圜。

他強調，一條航線的經營不只是飛機飛過去，從旅客上機、報到、檢查行李，光是建置服務人員就是成本，也需要時間。

梁文傑上周提出恢復航點的回載率問題，商總理事長許舒博日前指出，台灣旅客赴陸當然也會回來，當然會有回載率。對此，梁文傑今天解釋，大陸提出的五個點基本上就是旅遊點，基本上就是要台灣的旅客去，但回頭不會有新疆人、蘭州人、哈爾濱人。他強調，他指的是「大陸人要來台灣」，這樣航線才會有長久經營的可能性，不然就等於是特定旅遊點的包機。

梁文傑說，為了旅遊點要把台灣的旅客載過去，就讓市場機制去解決，航空公司若覺得有盈利的可能性，那他們就會向政府提出申請，「不然我們也不會強迫航空公司去做這個航線」。

針對國台辦所提「客座率超過八成」，梁文傑指出，那是大陸航空公司的數據，兩岸的航空公司都有航班，以國航（中國國際航空）來講，客座率超過八成，「但是我們的的數字是六成多，航班次數實際上只有到65%左右，還是可以增班」。只是日韓線、歐美線比較有賺頭，對航空公司來講，到底有沒有興趣再增班，也要尊重航空公司的意願。

大陸 兩岸 哈爾濱

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