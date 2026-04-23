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高德地圖涉敏感資料回傳大陸？梁文傑：禁用越早決定越好
大陸導航APP「高德地圖」近期在台爆紅，因具備3D街景與紅綠燈倒數等功能，引發資安疑慮。數發部資安署長蔡福隆23日表示，高德地圖使用的隧道定位或行動軌跡資料都非常敏感，且會回傳至中國大陸伺服器。對此，陸委會副主委梁文傑23日在例行記者會表示，高德地圖是否禁用，「越早做決定越好」。
23日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。有媒體提問，數發部表示高德地圖會將資料回傳至大陸伺服器，數發部是否已與陸委會、國安單位共同研議？陸委會對此有何看法？政府未來是否會朝禁用方向處理？
對此，梁文傑回應，技術層面的研析由數發部負責，至於政策層面，相關單位當然會一起研商並做出決定。待數發部的研析報告出爐後，「我想會立刻做一個決定」，因為這種事情就是「越快做決定、越早做決定越好」。
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