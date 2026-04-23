影／3國拒總統專機過境 梁文傑：鄭麗文若認同應發賀電表示感謝

賴清德總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府在出訪前夕臨時宣布，因大陸以經濟脅迫等方式強力施壓，原規畫途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國，臨時取消飛航許可。國民黨主席鄭麗文22日在中常會表示，這是國家嚴重的外交挫敗，不應等閒視之，並稱全世界都能接受九二共識、不支持台獨，質疑政府為何一意孤行，導致外交一路挫敗。對此，陸委會副主委梁文傑今（23）日表示，「我不太理解鄭麗文主席的立場到底是什麼。」

梁文傑23日在例行記者會表示，鄭麗文一再稱全世界都奉行「一個中國原則」，而這次模里西斯等國的作法，就是「聽中共的話」。梁文傑指出，所謂「一中原則」，就是只有中華人民共和國才叫中國，台灣是中國的一部分，所以在這樣的解釋下，「台灣沒有總統」。也就是說，模里西斯等國現在是遵循中共的意志，既然台灣沒有總統，當然也就沒有所謂「總統專機」可以申請航線。

他表示，如果照鄭麗文的說法，全世界都奉行一中原則，那鄭麗文理應對模里西斯等國的作法「興高采烈」，說「模里西斯這些國家做的都是對的」，甚至還要發賀電表示感謝；既然如此，為何又稱此事為外交挫敗？梁文傑表示，「實在看不懂鄭麗文主席的理由到底是什麼」。

梁文傑進一步指出，這樣的情況是史上第一次，因為台灣並未申請降落模里西斯等國，對方卻以「一中原則」為由，拒絕賴總統專機過境。對全體台灣人民而言，當然都會覺得憤憤不平；但鄭麗文身為最大在野黨主席，在這個問題上的立場到底是站在哪一邊？

他並提到，國台辦昨天已講得很清楚，就是「中華民國沒有總統」，簡單來說，就是不承認中華民國存在。梁文傑說，鄭麗文前陣子前往中山陵，提到中華民國115年，就以為中共可以容忍中華民國存在，回台後又稱習近平對台灣相當寬大、很尊重台灣制度與生活方式；但經過這次事件，中共的立場是什麼應該已經很清楚，就是不承認「中華民國」，也不承認「中華民國總統」。

另有媒體提問，總統出訪受阻後，大陸外交部22日表示，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，「任何人以這種身分招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱」。

對此，梁文傑回應，外交部的說法通常由我方外交部回應，但他認為，大陸外交部與國台辦兩者說法基本一致，立場都很明確，就是不承認中華民國存在，也不承認中華民國總統，只是過去沒有講得這麼明白而已。

他表示，有時候國民黨人士赴陸訪問，雙方會講一些話術，但實際上，中共的立場始終如一。他也呼籲，國內部分政治人物不要再對中共對台政策抱持幻想，因為這些幻想都建立在不切實際的基礎之上，「聽聽人家真正講的是什麼，大家都聽得懂」。