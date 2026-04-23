解讀共軍052D艦艇編隊過航橫當水道 呂禮詩：應對日艦過台海

中共東部戰區日前組織133編隊，經由橫當水道前往西太平洋演訓，引起注意，而軍事評論家呂禮詩表示，相關演訓就是應對的日本海上自衛隊通過台灣海峽。

此前在4月19日，共軍東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，當時軍方強調「不針對特定國家和目標」。而4月22日，133編隊完成西太平洋海域演訓活動，經與西水道返回，「有效檢驗了部隊遠海作戰能力」。

呂禮詩23日在青島參訪中共海軍艦艇開放活動時，向台灣媒體指出，對於解放軍海軍直接穿越西南諸島的兩個水道，他形容大家都「過分的強調」。2023年解放軍的075兩棲攻擊艦編隊其實就已經通過橫當水道。現在這一次東部戰區133編隊操演的目的是什麼？也就是應對的日本海上自衛隊通過台灣海峽的部分。

他進一步解釋，因為日本海上自衛隊現在還是遵守和平憲法、專守防衛，其實它的防衛範圍並不在台灣海峽，而且同樣要南下去參加美菲以及多國肩並肩軍演的，其實日本還有兩艘軍艦是走台灣東部海域，如果以航程上來計算，走台灣東部海域的距離更短。現在燃油這麼昂貴的情況之下，為什麼要捨近求遠，「就是有一定的政治訴求」。可以看到日本高市早苗政府其實利用了各種機會，對於中國大陸並沒有任何和緩的跡象。

對於中共海軍艦艇編隊，他指出，航空母艦打擊群真正的防空指揮艦是055型萬噸驅逐艦，055型萬噸驅逐艦也是一般解放軍編隊出航，尤其是前進到跨海域時候的標準配備，例如前一段時間看到通過對馬海峽的拉薩艦就是055萬噸驅逐艦，其他有關於近海的防衛，最重要的也就是052D，052D可以在防空、制海、反潛的部分都有超越054A非常多的能力，所以其實它就可以直接以133編隊帶著054A直接穿越橫當水道，表達中國大陸政府對於日本的海上自衛隊穿越台灣海峽的一種看法。

他指出，現在最厲害的軍艦就是「什麼飛彈都看不到」，為什麼？因為（052D烏魯木齊艦）除了前面的130釐米火炮之外，所看到的就是它64個垂直發射系統，裡面到底可以發射什麼呢？他表示，目前所知道紅旗-9防空飛彈，至於它是基本型的120公里，還是最遠可以打到400公里的紅旗-9B？「沒有打出來之前我們都是不知道的」。另外它還可以安裝魚-9反潛火箭，還可以發射鷹擊-18超音速反艦飛彈，攻擊的距離達到600公里，也就是視距外攻擊。

他補充，要達到這一種視距外攻擊的能力時，必須要有體系化的建設，包含預警機或者是長程預警雷達。另外船尾還有一個很大的甲板，不同的艦型可以容納不同的反潛直升機，因為反潛最好的方法不是發射反潛火箭或者是用艦艇去接近，而是使用直升機去進行反潛。

對於日本鬆綁武器出口，呂禮詩解讀第一個一定就在於菲律賓，日本將菲律賓以往買不到的武器統統輸出給菲律賓，或者是他們除役潛艦提供給菲律賓，然後在南海創造中國大陸另外一個敵人，這是日本真正想要將武器出口的最主要目的。其次的目的就是想要透過這些軍工出口賺得更多的外匯，因為以前日本最大的出口是汽車，現在汽車領域它已經無法跟中國大陸競爭，所以會進入到軍火的市場。