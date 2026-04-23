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促美方停止助台鞏固邦交 大陸外交部：世界上只有一個中國
針對美國國務院批評北京施壓非洲國家阻止總統賴清德出訪，中國大陸外交部回應時敦促美方停止助台灣鞏固邦交，停止向「台獨」分裂勢力傳達錯誤信號。
大陸外交部發言人郭嘉昆星期四（4月23日）在例行記者會上應詢時指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨，大義所在。」
他說：「美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受。」
郭嘉昆表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止借台灣問題干涉中國內政，停止助台鞏固所謂邦交，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。
美國國務院發言人星期三（22日）說，數個非洲國家應北京要求，取消對賴清德出訪史瓦帝尼的飛航許可表達關切，並指此事件是對國際民用航空體系的濫用。
據路透報導，這是台灣總統首次因飛航許可被撤銷而取消整趟外訪行程。
美國國務院發言人說：「這是又一個北京採取恫嚇手段對付台灣和台灣支持者的案例，不但濫用國際民用航空體系，也威脅國際和平與繁榮。」
美國國務院發言人補充稱，北京應停止向台灣進行軍事、外交和經濟施壓。
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