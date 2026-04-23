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大陸反腐 第一季共處分56名省部級高官

中央社／ 台北23日電

新華社今天報導，中國今年第一季反腐行動共處分18萬3000人，其中包括56名省部級高官。

據報導，中共中央紀委國家監委通報2026年第一季全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況。今年第一季，中國紀檢監察機關共立案24萬5000件。

通報顯示，紀檢監察機關共接收信訪舉報96萬8000件次，其中檢舉控告類26萬4000件次；處置問題線索57萬件。

在24萬5000件立案中，包括省部級幹部30人、廳局級幹部1267人、縣處級幹部1萬人以及鄉科級幹部3萬3000人；現任或前任村黨支部書記、村委會主任立案2萬3000人。

在被處分的18萬3000人中，黨紀處分13萬5000人、政務處分6萬1000人；處分省部級幹部56人、廳局級幹部1125人、縣處級幹部8439人、鄉科級幹部2萬5000人、一般幹部2萬5000人，農村、企業等其他人員12萬4000人。

通報顯示，今年第一季，中共紀檢監察機關批評教育和處理37萬6000人次；對行賄人員立案9066人，移送檢察機關983人。

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