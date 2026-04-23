美批中國向3非洲國家施壓 北京敦促恪守一中原則

中共阻撓總統賴清德 出訪友邦史瓦帝尼，美國國務院指責中國向三個非洲國家施壓。中國外交部今天對此表示，敦促美方恪守一中原則與中美三個聯合公報，停止藉台灣議題干涉中國內政。

據陸媒澎湃新聞報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，有外媒提問，美國國務院指責中國向三個非洲國家施壓，取消賴總統的飛行許可，中方對此有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆表示，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。「美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受。」

郭嘉昆說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止藉台灣議題干涉中國內政，「停止助台鞏固邦交」，停止向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。

賴總統原訂台北時間22日出訪友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。中國施壓第三國、阻撓台灣元首出訪，引發國際關注。

美國國務院22日回覆中央社記者提問表示，對相關報導感到關切，並批評特定國家應中國要求，干預台灣官員例行出訪的安全；還敦促中國停止對台施壓，轉而進行有意義的對話。