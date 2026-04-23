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深化台港文化合作基礎！我策進會組團訪港 與香港故宮人員交流對話

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
我策進會日前組團訪問香港，進行文化為主題的交流對話。圖為參訪團參觀Asia Society。（圖／策進會提供）
我策進會日前組團訪問香港，進行文化為主題的交流對話。圖為參訪團參觀Asia Society。（圖／策進會提供）

在複雜的兩岸局勢下，台港文化交流持續進行。策進會日前組團訪問香港，透過實地參訪及交流座談，深化台港民間文化合作基礎，期間包含與香港故宮專業人員交流對話。未來，策進會將持續規劃主題式雙向交流活動，並共同擘畫更具前瞻性的合作方向。

財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）日前由董事謝佩霓率領「2026台港文化永續發展與視覺藝術策展交流團」赴香港參訪，邀集藝文與影視創作、策展實務及文化創意產業等領域專業人士共同參與。

策進會指出，訪團透過實地參訪及交流座談，深化台港民間文化合作基礎，促進跨領域專業對話，並探索雙方未來多元合作契機。

本次行程參訪多個重要文化機構及典藏研究單位，交流團亦與亞洲協會香港中心，及香港故宮文化博物館研究與策展專業人員進行對話，分享空間運用、古蹟保育及場館活化等實務經驗。另還到訪香港電影資料館及亞洲藝術文獻庫等，聚焦於影像發展史、文化資產保存、研究與檔案重建，以及策展方法等議題的深入交流。

在文化主題交流與跨域對話方面，本次行程以飲食文化為主，於味道圖書館進行專題交流。

策進會表示，本次交流活動以文化永續為核心主軸，有助於提升台灣文化工作者對香港文化生態及創意產業發展整體認識。未來，策進會將持續規劃主題式雙向交流活動，維繫台港民間文化及創意產業長期合作網絡，並共同擘畫更具前瞻性的合作方向。

兩岸 永續 策進會

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