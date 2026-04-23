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中共海軍艦長：相信未來海軍會有「台北艦」、「日月潭艦」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島即時報導
中共海軍艦長23日表示，相信未來海軍會有「台北艦」、「日月潭艦」。（記者廖士鋒／攝影）
中共海軍艦長23日表示，相信未來海軍會有「台北艦」、「日月潭艦」。（記者廖士鋒／攝影）

今天是中共海軍建軍77周年，在山東青島的艦艇開放參觀活動中，一位共軍艦長表示，中共海軍「就是我們祖國的海上鋼鐵長城」，守護著祖國的萬里海疆，同時也守護著台灣的人民。「相信人民海軍的戰鬥序列當中，過一段時間肯定會有咱們台北艦、日月潭艦。」

此次台媒23日受邀採訪中共海軍建軍節開放活動，在青島奧帆中心碼頭參觀052D型飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、054A型飛彈護衛艦濰坊艦。

在烏魯木齊艦的艦艏，一位鮑姓中校艦長表示，「我們人民海軍就是我們祖國的海上鋼鐵長城，守護著祖國的萬里海疆，同時也守護著我們台灣的人民」。歡迎咱們台灣的同胞多到祖國大陸來看一看、到我們軍艦上來看一看，「看看我們海軍的日新月異」。

他強調，相信中共海軍的戰鬥序列當中，過一段時間肯定會有「台北艦」、「日月潭艦」，還有以台灣地名山川河流命名的艦艇。

公開資料顯示，中共海軍烏魯木齊艦，舷號118，是中共自主研製建造的052D型飛彈驅逐艦，該艦於2015年7月下水，2018年2月正式服役。烏魯木齊艦採用柴燃聯合動力裝置，最大排水量近7,000噸，該艦最高航速可達35節，即每小時70公里。前甲板配備共軍現役最大口徑的130毫米艦炮。全艦設有64單元通用垂直發射裝置，可裝載多種飛彈，形成遠、中、近全覆蓋火力打擊能力。

據官方報導，這是該艦入列以來首次向公眾開放。服役以來，烏魯木齊艦曾經「前出日本海、戰巡太平洋、亮劍亞丁灣，到過兩洲兩洋、九國九港」。

至於濰坊艦，2013年6月加入中共海軍戰鬥序列，舷號550，艦長130餘公尺，寬16公尺，艦高30餘公尺，滿載排水量4,000餘噸，全艦設有32單元垂直發射裝置。服役以來先後完成了亞丁灣護航、葉門撤僑、對外聯演等60餘項「重大演訓任務」。期間，2015年執行第十九批亞丁灣護航任務期間，當時與臨沂艦還有微山湖艦共同組成了葉門撤僑編隊，安全撤離897人。

本報記者向講解的一位少校詢問，撤僑的台胞有沒有具體數字？他回應，當時沒統計，但據了解大約這一批（2015年）是5名，後續還有一個撤僑編隊，應該有近20多名台灣同胞。電影《紅海行動》也是以該艦葉門撤僑為背景所拍攝。

此外，值得注意的是，在濰坊艦旁的艦艇開放活動留言板上，有不少旅客留言提及台灣，包含「早日解放台灣」、「台灣回家」等字樣。

中共海軍052D型飛彈驅逐艦烏魯木齊艦，曾執行過多項任務。此次首度開放公眾參觀。（記者廖士鋒／攝影）
中共海軍052D型飛彈驅逐艦烏魯木齊艦，曾執行過多項任務。此次首度開放公眾參觀。（記者廖士鋒／攝影）

中共海軍054A型飛彈護衛艦濰坊艦，目前正靠泊於青島，參加共軍海軍建軍節開放活動。（記者廖士鋒／攝影）
中共海軍054A型飛彈護衛艦濰坊艦，目前正靠泊於青島，參加共軍海軍建軍節開放活動。（記者廖士鋒／攝影）

中共 海軍 共軍

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