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美伊戰爭未息 董軍訪俄羅斯、吉爾吉斯 出席上合組織防長會議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2025年6月26日，上海合作組織成員國國防部長會議在山東青島舉行，大陸國防部長董軍（前排）主持會議並發言。（中新社資料照）
2025年6月26日，上海合作組織成員國國防部長會議在山東青島舉行，大陸國防部長董軍（前排）主持會議並發言。（中新社資料照）

大陸國防部長董軍23日起出訪俄羅斯，並赴吉爾吉斯出席上合組織防長會。這次出訪，恰逢美伊戰後在巴基斯坦舉行和談之際，大陸軍方的態度受到關注。

據大陸國防部網站23日宣布，國防部長董軍將於4月23日至28日應邀訪問俄羅斯、吉爾吉斯，並出席在吉爾吉斯首都比許凱克舉行的上海合作組織成員國國防部長會議。出席會議期間，董軍將作大會發言，並會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢以及防務安全合作等議題進行溝通交流。

據新華社，1月底，美伊戰爭爆發前，董軍曾與俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）舉行視訊通話。俄方在溝通中明確指出，委內瑞拉與伊朗等地局勢變化帶來的持續安全風險，強調雙方需在現有防務合作機制下保持順暢溝通，定期協調立場。中方回應稱，願與俄方共同落實兩國元首共識，加強戰略協作，提升應對風險挑戰的能力，為全球安全穩定注入正能量。

據公開資料，董軍曾任中共海軍東海艦隊副司令、海軍副參謀長、 南部戰區副司令、共軍海軍司令等職 。2012年7月27日，晉升為海軍少將。2021年9月6日，晉升上將軍階。2023年12月29日，十四屆全國人大常委會第七次會議，決定任命董軍為國防部部長。

22日，董軍剛與大陸外長王毅參加在柬埔寨首都金邊舉行的中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制首次會議，與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、副首相兼國防大臣迪西哈共同主持。雙方就雙邊關係、政治安全與防務安全合作、國際地區形勢等議題交換意見。

中方 國防 董軍 俄羅斯 吉爾吉斯

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