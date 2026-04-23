快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國安部披露：稀土公司副總 洩漏7項「國家秘密」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸內蒙1處稀土礦。（路透）
大陸內蒙1處稀土礦。（路透）

稀土是關乎高端製造、國防軍工的戰略資源，中國大陸收儲稀土狀況受外界關注。大陸國安部23日公開案例稱，「境外」某有色金屬公司透過其中方雇員葉某某，以金錢利誘大陸某稀土公司副總經理成某，後者為謀私利、違反規定，將其掌握的中國稀土收儲品類、數量、價格等7項「機密級國家秘密」非法提供給境外。最終葉、成2人均受大陸法律嚴懲。

央視報導，大陸國家安全部23日發布「安全提示文章」，稱近年來境外間諜情報機關針對中國產業鏈、供應鏈滲透、破壞與竊密行為日益隱蔽、專業化、體系化，對中國經濟、科技與資料安全構成嚴重威脅。

大陸國安部公開案例指，大陸某半導體企業前工程師張某，離職後違反保密義務，向境外組織非法提供核心生產流程等商業機密。核心技術的製程參數、設計圖面外流，不僅恐使企業數年研發投入付諸東流，也可能削弱中國在全球半導體產業鏈中的話語權。最終張某受到法律嚴懲。

另外，大陸某公司以技術手段「寄生」在某電商平台系統，日均盜取超百萬條經營數據，非法牟利數千萬元。這種行為並非單純的商業侵權，而是有組織、產業化的資料竊取，企圖掏空平台核心商業資源、破壞健康的資料生態。最終相關涉案人員均受到法律的嚴懲。

報導稱，面對嚴峻複雜的產業鏈供應鏈安全情勢，單一環節的修補或被動反應已無法應對，應建構科學高效的防護體系。首先要求「嚴格硬體管理」，如嚴控晶片、伺服器、工控設備等關鍵硬體准入，實施供應商安全審查與溯源管理；全面排查禁用存在安全風險的設備，建立供應商准入與動態管理機制，防範別有用心者在硬體植入竊密裝置、預置間諜軟體。

其次要求「嚴格軟體管理」，如強化軟體、開源元件、雲端服務安全管控，進行程式碼稽核與漏洞排查，防範惡意程式碼、後門植入。嚴格涉密敏感資料、核心技術、商業機密全生命周期管理，執行最小權限、端對端加密、跨國資料安全評估，嚴防資料竊取、竄改或非法出境。

再者要求「嚴格人員管理」，如落實反間諜安全防範責任，對關鍵職位人員背景審查與保密培訓，嚴禁在非涉密設備上處理涉密資訊。規範涉外合作、外包、外協管理，防範境外間諜情報機關透過拉攏策反、利益誘惑等方式竊取涉密敏感資訊。

中方 大陸 中國大陸 稀土 國安

延伸閱讀

向大陸企業洩露半導體技術 三星電子前員工被判7年

劉大年／從301到貿易壁壘的中美博弈

首例中配考進健保署惹議 健保署證實：僅受訓、未涉機敏資料

美稀土業併巴西礦商 挑戰大陸主導權

相關新聞

美伊戰爭未息 董軍訪俄羅斯、吉爾吉斯 出席上合組織防長會議

大陸國防部長董軍23日起出訪俄羅斯，並赴吉爾吉斯出席上合組織防長會。這次出訪，恰逢美伊戰後在巴基斯坦舉行和談之際，大陸軍方的態度受到關注。

陸國安部披露：稀土公司副總 洩漏7項「國家秘密」

稀土是關乎高端製造、國防軍工的戰略資源，中國大陸收儲稀土狀況受外界關注。大陸國安部23日公開案例稱，「境外」某有色金屬公司透過其中方雇員葉某某，以金錢利誘大陸某稀土公司副總經理成某，後者為謀私利、違反規定，將其掌握的中國稀土收儲品類、數量、價格等7項「機密級國家秘密」非法提供給境外。最終葉、成2人均受大陸法律嚴懲。

大陸海軍宣傳片暗示第4艘航空母艦為核艦 還暗示要台灣回歸

在中共海軍成立77周年之際，「中國軍號」公眾號22日晚間發布《向大洋》主題宣傳片，片中透過人物姓名隱喻共軍現役3艘航空母艦，「廖寧」諧音遼寧艦、「單東」諧音山東艦、「付建」諧音福建號，而片中的新兵「何劍」，年齡標註為19歲，與前3艘航母舷號16、17、18銜接，引發外界對其象徵「第4艘航母」的廣泛猜測。

反制日本 共軍演訓回程經與西水道

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號十七日穿越台灣海峽後，北京軍事反制動作不斷。共軍東部戰區一三三號艦艇編隊繼日前過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，昨日訓練結束後，該編隊航經「與那國島」與「西表島」之間的與西水道返回。該水道北口不遠處便是具主權爭議的釣魚台列嶼。

中東戰事推升需求 陸獲多筆超大油輪訂單

美以對伊朗開戰後，原油運輸受阻情況加劇，全球對大型油輪需求上升。香港南華早報報導，大陸船廠因產能、成本與交船期等優勢，近期接獲多筆超大型油輪（ＶＬＣＣ）新訂單。

中柬「2+2」對話 涉能源、地區穩定

大陸外交部長王毅昨日起至廿六日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。據柬媒報導，王毅昨與大陸國防部長董軍一同抵達柬埔寨首都金邊展開首站訪問，二人並於昨日下午共同出席中柬外長、防長「二+二」戰略對話機制首次會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。