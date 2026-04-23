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香港宏福苑奪命大火 輿論指向政府部門卸責

中央社／ 香港23日電
拆卸棚架後的宏福苑。（中通社）
拆卸棚架後的宏福苑。（中通社）

負責調查香港宏福苑奪命大火的獨立委員會昨天繼續舉行聽證會，由消防處高層作供，但他們的供辭瞬間令媒體和市民的情緒大爆發，開始把這場大火的發生與政府部門互相卸責聯繫起來。

位於新界大埔的宏福苑有7幢大樓，去年11月26日，屋苑發生大火，其中6幢被焚燒，導致168人死亡，是1948年以來香港傷亡最慘烈的火災。大火發生時，宏福苑正進行維修，被棚網遮蓋。

大火發生後，行政長官李家超委任獨立委員會調查其肇因及相關問題，以便找出預防之道。

上月20日起，委員會開始舉行聽證會，昨天為第17場，由消防處多名高層作供。在最近幾場聽證會上，委員會主要了解各政府部門在防火方面的分工情況。

綜合本地媒體的報導，在昨天的聽證會上，杜淦堃向助理消防處長翁錦雄表示，宏福苑發生大火之前，曾有居民向消防處投訴屋苑各種消防風險問題，但最終未獲跟進。

翁錦雄回應說，屋苑後樓梯「生口」（為方便維修把後樓梯的窗口改成可讓工人出入的開放式通道）、工人吸菸、棚網易燃及發泡膠封窗等風險，是房屋局、勞工處及屋宇署的職權，無一與消防處有關。

但他承認，消防處接獲投訴後，沒有轉給其他部門處理，做法「不理想」。

杜淦堃就此表示，政府各部門否認責任，形成「監管真空」。

消防處高層的上述供辭，也似乎令民眾十分不滿，手機社交平台上即時大量流傳翁錦雄的談話，不少人留言責罵政府部門「互相卸責」。

明報今天發表社評表示，消防處高層代表作證後，外界才知道原來很多火警風險問題竟然與消防處無關，消防處負責的，僅限火警警報系統、灑水系統及消防喉等「主動消防裝置」。

社評表示，在災難發生前，宏福苑居民投訴的發泡膠板封窗及棚網等問題，均非消防處「負責範圍」，而處方也沒有把他們的投訴轉給相關部門，更諷刺的是，不同部門所謂「分工」，似乎並無文件為憑。

社評表示：「政府部門分工，理應是為了更好地幫助市民，到頭來卻變成不同部門互相卸責的護身符，市民求助如墜迷宮，只覺投訴無門。如此官僚的辦事作風，豈是以民為本。」

香港經濟日報也發表社評表示：「連日的證供，將一個個觸目驚心的事實攤開在公眾眼前：走火通道（逃生通道）被擅自拆窗開『生口』、易燃的發泡膠被用作封窗物料、消防設施被長期關閉、易燃物料阻塞通道，連普通居民都看得出來的火災風險，竟沒有政府部門承認是其管轄範圍。」

社評表示：「部門之間互相「交波」（卸責），居民投訴無門，最終釀成奪命慘劇。」

香港 火災 李家超 宏福苑

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