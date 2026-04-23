大陸海軍宣傳片暗示第4艘航空母艦為核艦 還暗示要台灣回歸

在中共海軍成立77周年之際，「中國軍號」公眾號22日晚間發布《向大洋》主題宣傳片，片中透過人物姓名隱喻共軍現役3艘航空母艦，「廖寧」諧音遼寧艦、「單東」諧音山東艦、「付建」諧音福建號，而片中的新兵「何劍」，年齡標註為19歲，與前3艘航母舷號16、17、18銜接，引發外界對其象徵「第4艘航母」的廣泛猜測。

部分大陸網友解讀認為「何劍」諧音「核艦」，結合其19歲的設定，推測中國大陸正在建造的004 型航母或為核動力航空母艦，排水量可能達11萬至12萬噸級，具備全球部署能力。不過，上述資訊僅為網友推測，尚未獲大陸官方證實，宣傳影片的「彩蛋式設計」，反映了大眾對陸製航艦技術躍升的期待。

目前大陸已進入「三航母時代」：遼寧艦（舷號 16）為首艘航母，2012 年入列，承擔訓練與作戰雙重任務，2024年航程近3萬海里；山東艦（舷號 17）為首艘大陸國產航母，2019 年入列，近2年艦載機放飛架次數倍於此前4年總和；福建艦（舷號 18）為首艘配備電磁彈射系統的航母，2025年11月正式入列，實現殲-35、殲-15T、空警-600等多型艦載機成功彈射起飛。

此外宣傳片結尾場景設定在「威海市統一路小學」，潛艇艇長單東接兒子「小灣」放學。小灣撒嬌：「不想回家，還想玩一會兒」，而父親回應「小灣，你可別耍賴皮，媽媽在家等著呢」，不少大陸網友解讀認為「回家」意指盼台灣回歸大陸。

另據觀察者網，早在2024年福建艦試航時，法國軍事網站刊文，指中共海軍正在建造與福建艦同級，且為姐妹艦的第4艘國產航母，料為是1艘改進版的電磁彈射型航母，仍採用常規動力推進。文章稱，「當中國海軍擁有一切手段，而且還有運營經驗時，對核動力航空母艦的需求肯定會在未來幾年出現，用於支持遠程的軍事任務。」