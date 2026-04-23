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分析：中國將飛安「武器化」挑戰國際秩序

世界日報／ 記者周佑政張文馨／綜合報導
中華民國賴清德總統(右二)原訂22日出訪史瓦帝尼，但前天決定臨時取消。圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(左二)2024年5月來台，與賴清德總統及外交部長林佳龍(右)合影。(圖/台北總統府提供)
中華民國賴清德總統(右二)原訂22日出訪史瓦帝尼，但前天決定臨時取消。圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(左二)2024年5月來台，與賴清德總統及外交部長林佳龍(右)合影。(圖/台北總統府提供)

賴清德總統原訂22日天訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，三國臨時取消專機飛航許可，導致行程暫緩。涉外人士分析，中國打壓台灣出訪的三大警訊，包括中國正將「飛安武器化」，公然挑戰國際秩序。

涉外人士表示，以飛安施壓實為罕見，衝擊國際秩序與飛航安全，首先，這起事件對台灣最直接的提醒，就是面對外部打壓，朝野不應再有模糊空間。

民進黨立院黨團22日在外交委員會提案譴責北京粗暴干涉他國內政、打壓台灣的國際空間。涉外人士說，國會若能跨黨派共同譴責，意義不只是聲明北京的作法不可被接受，更是在告訴國際社會：「台灣在面對威權壓迫時，仍具備民主體制下的團結能力。」

涉外人士說，第二項警訊則是這起事件再次揭露北京所謂對台「善意」，往往只是話術；第三，從國際法與國際秩序的角度，這次最值得警惕之處，在於中國把第三國的飛航許可與領空管理變成地緣政治施壓的工具。

涉外人士指出，北京把攸關航空安全、經貿往來與外交運作的中立機制強行拖入其對台政治鬥爭，若國際社會默許這種模式，未來中國便可能在更多區域複製類似操作。

台備3劇本？外交部否認

另一方面，台北TVBS電視22日報導，國安團隊原先備有三套劇本，分別為A案持續與三國協調並變更航線，B案為總統專機降落第三國再由史國派專機接駁，C案則為不甩空域限制執意飛行，但後二案在20日就已作罷、排除，唯一選項則協調未果，在21日早上最後一刻決定放棄出訪。不過，外交部回應表示，相關臆測與事實並不相符。

至於外交部長林佳龍21日稱，對賴清德總統出訪「努力到最後一刻」，22日有傳聞林佳龍已前往史瓦帝尼，但至截稿期間，媒體報掌握林佳龍人都還在台。林佳龍原本打算隨賴清德總統出訪，本周一和周二分別都有接見外賓行程；周二賴總統出訪史瓦帝尼一事生變時，林佳龍在部內主持應變會議之外，也多次前往總統府開會討論。

據了解，在賴清德總統決定取消此次出訪後，拍板派特使參與史瓦帝尼慶典，外交部接著與史方洽談後續事宜，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世58歲華誕及登基40周年的主要慶祝活動期間為4月24日至26日，還有些許作業時間，外交部正在加急處理特使到訪事宜。

北京 賴清德 外交部

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