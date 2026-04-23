聽新聞
0:00 / 0:00

中柬「2+2」對話 涉能源、地區穩定

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸外交部宣布，外交部長王毅將於4月22日至26日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。（中新社）
大陸外交部宣布，外交部長王毅將於4月22日至26日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。（中新社）

大陸外交部長王毅昨日起至廿六日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。據柬媒報導，王毅昨與大陸國防部長董軍一同抵達柬埔寨首都金邊展開首站訪問，二人並於昨日下午共同出席中柬外長、防長「二+二」戰略對話機制首次會議。

大陸國家主席習近平去年四月對柬埔寨進行國是訪問，雙方決定建立中柬「二+二」機制，就重大戰略問題及時協調立場並推進有關領域合作，這也象徵兩國在外交與安全領域的合作實現制度化升級。

柬中時報指出，此次會議不僅有助於加強兩國高層溝通，鞏固政治互信，也將推動國防合作的常態化與機制化，涵蓋人員培訓、後勤保障、裝備交流等領域，並有助於提升柬埔寨國防現代化水平，同時彰顯大陸作為柬埔寨堅強後盾的角色。此外，在柬泰邊境爆發武裝衝突的背景下，王毅此行還將前往泰國與新內閣接觸，是否能推動停滯不前的柬泰邊境談判取得突破，備受矚目。

另一方面，在美伊戰爭引發全球能源危機，報導稱，中柬「二+二」對話機制勢必會就這重大國際事件交換意見，可能涉及能源安全、地區穩定和國際秩序等議題。

港媒無線新聞引述智庫分析指，當前東南亞多國都面對石油短缺危機，而通過荷莫茲海峽的石油雖然數量驟降，大陸取得的比例仍相對穩定。王毅此時到訪柬埔寨、泰國及緬甸，相信中方會表明保障東南亞能源供應穩定，體現睦鄰友好。

能源 泰國 董軍

延伸閱讀

王毅訪東南亞3國 中柬啟「2+2」戰略對話

我出訪史瓦帝尼受阻之際...習近平會見「這個」東非國家總統

北京戰略收縮／道義不敵利益 陸助伊朗有難題

習會莫總統 共促中東停火、探索能源合作新路

相關新聞

釣魚台海域船難事件引兩岸糾紛 國台辦回擊海巡署：褻瀆人道精神

本月16日，一艘台灣漁船在釣魚台附近發生事故，甚至起火，有6名船員被救起，船長仍在搜救中。但兩岸雙方對此次船難說法不一且產生齟齬，對於我方海巡署抨擊大陸說法「明顯是藉海難事件遂行政治操作」，大陸國台辦回擊稱，大陸海警積極參與滅火、並搜救落水漁民，民進黨當局借機抹黑攻擊大陸，「不僅是對人道精神的褻瀆，也是對台灣民眾生命財產安全的漠視。」

反制日本 共軍演訓回程經與西水道

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號十七日穿越台灣海峽後，北京軍事反制動作不斷。共軍東部戰區一三三號艦艇編隊繼日前過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，昨日訓練結束後，該編隊航經「與那國島」與「西表島」之間的與西水道返回。該水道北口不遠處便是具主權爭議的釣魚台列嶼。

中東戰事推升需求 陸獲多筆超大油輪訂單

美以對伊朗開戰後，原油運輸受阻情況加劇，全球對大型油輪需求上升。香港南華早報報導，大陸船廠因產能、成本與交船期等優勢，近期接獲多筆超大型油輪（ＶＬＣＣ）新訂單。

中柬「2+2」對話 涉能源、地區穩定

大陸外交部長王毅昨日起至廿六日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。據柬媒報導，王毅昨與大陸國防部長董軍一同抵達柬埔寨首都金邊展開首站訪問，二人並於昨日下午共同出席中柬外長、防長「二+二」戰略對話機制首次會議。

汙染慣犯？陸海警控菲律賓在南海「坐灘艦」燒垃圾 稱不是第一次被抓現行

大陸官媒旗下新媒體「玉淵譚天」22日稱，大陸海警艦艇21日發現菲律賓非法「坐灘」的57號艦正在焚燒垃圾，並把垃圾倒入南海海域。文章還稱，這不是菲律賓第1次被大陸海警「抓現行」。

朝準戰爭滑去？日相靖國神社獻祭、鬆綁軍售 北京嚴正抗議

中日關係緊張，日本靖國神社21日展開春季大祭，首相高市早苗一改過往習慣未親自參拜，但沿襲歷代首相的作法供奉「春榊」供品，中方嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，並向日方提出嚴正交涉，強烈抗議；而同一天，日本還通過內閣決議，允許出口殺傷性武器，更加惹怒北京。外交部指出，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。