中柬「2+2」對話 涉能源、地區穩定

大陸外交部長王毅昨日起至廿六日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。據柬媒報導，王毅昨與大陸國防部長董軍一同抵達柬埔寨首都金邊展開首站訪問，二人並於昨日下午共同出席中柬外長、防長「二+二」戰略對話機制首次會議。

大陸國家主席習近平去年四月對柬埔寨進行國是訪問，雙方決定建立中柬「二+二」機制，就重大戰略問題及時協調立場並推進有關領域合作，這也象徵兩國在外交與安全領域的合作實現制度化升級。

柬中時報指出，此次會議不僅有助於加強兩國高層溝通，鞏固政治互信，也將推動國防合作的常態化與機制化，涵蓋人員培訓、後勤保障、裝備交流等領域，並有助於提升柬埔寨國防現代化水平，同時彰顯大陸作為柬埔寨堅強後盾的角色。此外，在柬泰邊境爆發武裝衝突的背景下，王毅此行還將前往泰國與新內閣接觸，是否能推動停滯不前的柬泰邊境談判取得突破，備受矚目。

另一方面，在美伊戰爭引發全球能源危機，報導稱，中柬「二+二」對話機制勢必會就這重大國際事件交換意見，可能涉及能源安全、地區穩定和國際秩序等議題。

港媒無線新聞引述智庫分析指，當前東南亞多國都面對石油短缺危機，而通過荷莫茲海峽的石油雖然數量驟降，大陸取得的比例仍相對穩定。王毅此時到訪柬埔寨、泰國及緬甸，相信中方會表明保障東南亞能源供應穩定，體現睦鄰友好。