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中東戰事推升需求 陸獲多筆超大油輪訂單

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
2025年6月24日，恒力重工舉行首製30.6萬載重噸超大型油輪（VLCC）命名儀式，該輪被命名為
2025年6月24日，恒力重工舉行首製30.6萬載重噸超大型油輪（VLCC）命名儀式，該輪被命名為"ALIAKMON I"號。（新華網）

美以對伊朗開戰後，原油運輸受阻情況加劇，全球對大型油輪需求上升。香港南華早報報導，大陸船廠因產能、成本與交船期等優勢，近期接獲多筆超大型油輪（ＶＬＣＣ）新訂單。

報導指，在當前局勢混亂之際，大陸船廠近幾周至少拿下來自二家瑞士公司與一家新加坡公司的超大型油輪訂單。其中，瑞士油輪營運商Advantage Tankers過去長期依賴南韓船廠，如今已在大陸下訂二艘卅點七萬載重噸超大型油輪。根據行業期刊「中國船檢」消息，這二艘船預計分別於二○二八年第二季與二○二九年第三季交付。

另總部位於瑞士日內瓦的大宗商品貿易商摩科瑞能源集團，已在大陸簽下總值近六點五億美元的造船合約。該訂單包括最多四艘超大型油輪，及二艘ＬＲ二型成品油輪，預計二○二九年交付。

總部位於新加坡、由大陸造船業人士任元林支持的揚子江海事發展有限公司也下訂八艘超大型油輪，這是該公司首度跨足大型油輪市場。文件顯示，這批船舶預計二○二八年至二○三○年間交付。

報導指出，大陸在全球造船訂單市場占有較高比重。全球航運研究機構克拉克森研究公司（Clarkson Research）數據顯示，去年大陸拿下近三分之二的造船合約，南韓則占一成多。

另據大陸工信部二月一日公布的數據，二○二五年中國造船業三大指標（完工量、新接訂單量及手持訂單量）持續位居全球第一，已連續十六年保持世界第一。

造船 新加坡 大陸

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