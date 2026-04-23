反制日本 共軍演訓回程經與西水道

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號十七日穿越台灣海峽後，北京軍事反制動作不斷。共軍東部戰區一三三號艦艇編隊繼日前過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，昨日訓練結束後，該編隊航經「與那國島」與「西表島」之間的與西水道返回。該水道北口不遠處便是具主權爭議的釣魚台列嶼。

中共解放軍東部戰區發言人徐承華昨稱，此次演訓「有效檢驗了部隊遠海作戰能力」。此前徐承華十九日宣布，東部戰區當天組織一三三號艦艇編隊，過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。他補充稱，這次演訓是根據年度計畫組織的例行性訓練，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

橫當水道位於奄美大島與橫當島之間，水道平均寬度約五十八公里，與傳統航道宮古海峽相比，更靠近日本本土；而與西水道的寬度則約六十五公里。兩個水道連接東海和西太平洋，都是第一島鏈中段關鍵國際航道。

日本首相高市早苗去年十一月發表「台灣有事」論以來，中日關係持續惡化。本月十七日，馬關條約簽署一三一周年當天，日本護衛艦「雷」號穿越台灣海峽，北京批評日方此舉屬蓄意挑釁，並提出強烈抗議。

日艦穿越台海，是前往南海參加美國與菲律賓年度「肩並肩」大規模聯合軍演，這是日本首度正式參與，法國、加拿大、澳洲及紐西蘭也參演。

值此之際，中共「人民海軍」微信公眾號廿一日發布消息稱，近日大陸首艘○七六兩棲攻擊艦四川艦，從上海啟航赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，測試艦艇多個系統平台運行情況，並稱這次是按照裝備整體建造計畫組織的正常跨區試驗訓練，不針對任何特定目標。

過往共軍多僅會發布大型艦艇首次海試的消息，港媒大公文匯網指，這次軍方主動披露四川艦第三次海試，且地點遠赴南海，表明四川艦海試進度大幅提前，其已在提前適應兩棲作戰角色，歷練複雜海域環境下的作戰能力。