汙染慣犯？陸海警控菲律賓在南海「坐灘艦」燒垃圾 稱不是第一次被抓現行

中日關係緊張，日本靖國神社21日展開春季大祭，首相高市早苗一改過往習慣未親自參拜，但沿襲歷代首相的作法供奉「春榊」供品，中方嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，並向日方提出嚴正交涉，強烈抗議；而同一天，日本還通過內閣決議，允許出口殺傷性武器，更加惹怒北京。外交部指出，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。

2026-04-22 14:30