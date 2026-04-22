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汙染慣犯？陸海警控菲律賓在南海「坐灘艦」燒垃圾 稱不是第一次被抓現行

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸官媒旗下新媒體「玉淵譚天」22日稱，大陸海警艦艇在南海發現菲律賓「坐灘」的57號艦焚燒垃圾，是海洋汙染慣犯。圖／截自玉淵譚天
大陸官媒旗下新媒體「玉淵譚天」22日稱，大陸海警艦艇在南海發現菲律賓「坐灘」的57號艦焚燒垃圾，是海洋汙染慣犯。圖／截自玉淵譚天

大陸官媒旗下新媒體「玉淵譚天」22日稱，大陸海警艦艇21日發現菲律賓非法「坐灘」的57號艦正在焚燒垃圾，並把垃圾倒入南海海域。文章還稱，這不是菲律賓第1次被大陸海警「抓現行」。

影片描述，今年4月18日，大陸海警「南薰艦」在仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）附近海域巡航時，發現1個紅色廢棄油桶，也是菲律賓所丟棄；2月16日，發現菲律賓4411號海警船，丟棄2個黑色桶狀物，另外在去年2月28日，上述的57號艦也被發現正在焚燒垃圾。

「玉淵譚天」稱，菲律賓成為海洋汙染慣犯，嚴重破壞海洋生態，影響過往船隻航行安全。

陸方所稱的「57號艦」，是菲律賓老舊登陸艦「馬德雷山號」，其「坐灘」在仁愛暗沙，周邊海域長年以來一直是菲律賓與中國大陸雙方在南海的衝突熱點。1999年，菲律賓政府將馬德雷山號拖到仁愛暗沙擱淺、派兵駐守，作為國家主權象徵。陸方多次要求菲律賓拖走這艘舊艦，阻撓菲方為駐軍運補，直到雙方2024年7月達成「臨時安排」。

2025年8月，大陸海警局指控菲方「57號艦」釋放2艘小艇，還做出挑釁大陸海警艇的行為，大陸海警「對菲肇事艇依法依規進行管制」。

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