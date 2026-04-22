釣魚台海域船難事件引兩岸糾紛 國台辦回擊海巡署：褻瀆人道精神

本月16日，一艘台灣漁船在釣魚台附近發生事故，甚至起火，有6名船員被救起，船長仍在搜救中。但兩岸雙方對此次船難說法不一且產生齟齬，對於我方海巡署抨擊大陸說法「明顯是藉海難事件遂行政治操作」，大陸國台辦回擊稱，大陸海警積極參與滅火、並搜救落水漁民，民進黨當局借機抹黑攻擊大陸，「不僅是對人道精神的褻瀆，也是對台灣民眾生命財產安全的漠視。」

台灣漁船「全漁6號」16日在釣魚台附近海域發生船難後，海巡署說明，桃園艦第一時間趕往救援，大陸的海警17日也強調在釣魚台海域滅火並救援台灣漁船，日本海上保安廳也派遣船隻前往搜救。

不過目前各方對這場救援的說法不一，地點描述方式就存在差異，陸方標記為黃尾嶼（釣魚台列嶼一部分）東北76海浬、日方標記為石垣島北方265公里、我方則標記為彭佳嶼東北約131浬，不僅如此，海巡署嚴正駁斥並澄清陸方「救援中國台灣籍漁船」說法與事實不符，「明顯是藉海難事件遂行政治操作與認知作戰」。

對於海巡署的批評，本報記者22日在記者會上向大陸國台辦發言人張晗提問，並詢問由於船難所在區域較為敏感，且涉及三方，大陸在救援過程中是否曾經按「中日海上搜救協定」跟日本方面，以及按照「海峽兩岸海運協議」與台灣方面進行協調？

張晗回應，據了解，大陸海警日前在黃尾嶼東北附近海域營救一艘失火台灣漁船，積極參與滅火，並搜救落水台灣漁民，6人獲救。她指出，「民進黨當局無視事實，甚至借機抹黑攻擊大陸，不僅是對人道精神的褻瀆，也是對台灣民眾生命財產安全的漠視。」她重申大陸方面一向對台灣遇險船隻即時救援，展現兩岸同胞血濃於水，守望相助的手足情誼，也體現了人道主義救助精神，也是大陸方面始終堅持「人民至上」理念的必然要求。

此外，近日一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，張晗表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽蓄意挑釁，嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的險惡圖謀，「我們對此堅決反對。日方應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止一切涉台錯誤言行。」