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再籲復航！陸國台辦：大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗22日指出，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。（記者廖士鋒／攝）
大陸國台辦發言人張晗22日指出，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。（記者廖士鋒／攝）

國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，中共方面宣布十項政策措施，包含直航、觀光、農漁產品、影視產業等領域，而在陸方致函我方呼籲恢復更多兩岸直航航點後，大陸國台辦今日表示，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。

對於陸委會表示「兩岸直航需求沒有想像中高」，發言人張晗22日上午主持國台辦記者會時說，需求高不高，數據會說話。2025年兩岸空中往來航班31,973架次、運送旅客578.28萬人次，今年第一季達8,079架次、運送旅客146.72萬人次，旅客數量同比兩位數增長、客座率超過八成。「這些實打實的數據，印證了兩岸空中直航市場的旺盛需求和民眾往來的強烈需求和意願」。她透露，「大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度」。

張晗指，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可以在大陸61個航點與台灣10個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。這是既有安排，2020年以前已經運行多時。

至於觀光方面，大陸宣布將開放上海福建遊客來台灣本島自由行，陸委會副主委梁文傑稱，無論是大陸開放自由行或團客，小兩會磋商都是不可避免的，張晗表示，民進黨當局應正視島內（指台灣）旅遊業界和民眾的呼聲，停止政治操弄，取消針對大陸居民赴台旅遊的種種不合理限制，採取務實舉措，為兩岸人員往來正常化創造有利條件，而不是一味以各種站不住腳的理由「設卡立障」，與民眾為敵、擋民眾獲利。

而商總最近邀集國內七大產業代表召開記者會，呼籲賴政府應以民生為重，但賴政府認為大陸涉台措施是企圖「以商逼政」，要求業界和政府站在一起，共同要求大陸儘快和台灣政府展開協商。就此，張晗指出，商總及相關產業界表達的心聲，「充分反映了近期我們發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施，符合島內產業復甦需求，有利於解決經濟、民生痛點」。她抨擊民進黨當局，對於大陸方面釋出的善意誠意，和出台的惠台利民政策措施，只會一味抹黑攻擊，並借機進行政治操弄，妄想在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸協商對話。這些慣用伎倆騙不了人，也不可能得逞。

另外，在台灣影視產業到大陸的方面，張晗也公布數據指，2024年共有9部台灣電影在大陸上映，票房合計人民幣7.42億元。2025年有8部台灣電影在大陸上映，票房合計約8,810.57萬元。截至今年目前已有6部台灣電影在大陸上映，台灣電影只要按程序申請，內容符合大陸市場需求，在大陸上映管道是暢通的，「反倒是台灣方面對大陸電影長期實行配額制，嚴重不符合業界和台灣觀眾的期待。」

至於農產品，她說，對於台灣農民朋友們希望開拓大陸市場的願望，大陸高度重視、積極協作，在綜合評估相關整改措施，符合大陸檢驗檢疫標準的基礎上，已陸續恢復台灣釋迦、文旦柚等農產品輸入，「我們將繼續與島內有關方面共同努力，在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，建立溝通機制，積極推進包括農產品在內的十項措施落實落細，在符合檢驗檢疫標準的前提下，為台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。」

上海 國民黨 兩岸

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