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高市早苗向靖國神社供奉祭品 陸官媒批「褻瀆歷史正義」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸官媒《人民日報》22日刊出題為「高市向靖國神社獻祭品，是對歷史正義的公然褻瀆」的《鐘聲》評論員文章。圖為高市早苗2017年4月擔任總務大臣時參拜靖國神社。（路透）
陸官媒《人民日報》22日刊出題為「高市向靖國神社獻祭品，是對歷史正義的公然褻瀆」的《鐘聲》評論員文章。圖為高市早苗2017年4月擔任總務大臣時參拜靖國神社。（路透）

據新華社引述日媒報導，日本首相高市早苗22日向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費）。日本經濟財政政策擔當大臣城內實22日上午也參拜靖國神社，成為高市內閣首位參拜該神社的閣員。陸官媒《人民日報》22日批評，指這是「對歷史正義的公然褻瀆」。

報導指，靖國神社位於東京千代田區，供奉包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客與國會議員持續參拜靖國神社，屢遭日本國內和平團體及國際社會批評。日媒21日報導，若高市早苗親自參拜靖國神社，勢必引發中國大陸抗議，也可能影響近期正在改善中的日韓關係，因此有意避免引發外交問題。

《人民日報》22日刊出題為「高市向靖國神社獻祭品，是對歷史正義的公然褻瀆」的《鐘聲》評論員文章。該文指，高市早苗21日以「內閣總理大臣」名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品；在東京審判開庭80周年之際，此舉是對人類良知的踐踏、對歷史正義的褻瀆，也是對二戰勝利成果的挑釁。

文章指出，靖國神社並非單純宗教祭祀場所，而是日本軍國主義歷史的象徵，實質上就是「戰犯神社」。其中供奉的14名甲級戰犯，均是對亞洲乃至世界人民犯下重大罪行的戰爭責任者。東京審判早已對日本侵略戰爭責任和軍國主義暴行作出裁決，高市向靖國神社獻祭，無論如何包裝，都掩蓋不了其否定東京審判、為侵略歷史翻案、替戰犯張目的意圖。

文章裡也提到，高市此舉，再次暴露部分日本政客極端且危險的右翼史觀。多年來，參拜靖國神社已成為日本右翼勢力推動軍國主義復活的重要象徵。其中，高市早苗早在2007年便以閣員身分參拜靖國神社，2014年至今更已「拜鬼」超過10次，顯示其對相關史觀的認同。文章並批評，靖國神社「遊就館」所宣揚的「靖國史觀」，刻意掩蓋侵略歷史、美化軍國主義，嚴重違背國際社會對歷史問題的普遍共識。

該文還把高市獻祭與近年日本一系列外交與安全動作連結，稱從高市早苗發表涉台言論、自衛隊艦艇通過台海，到部署具備「對敵基地攻擊能力」的長程飛彈，以及放寬武器出口限制等作法，均反映日本右翼勢力正試圖突破戰後秩序與國內法律約束，背離和平發展道路，甚至有走向「新型軍國主義」的傾向。

文章最後強調，正確認識並對待歷史，是日本與周邊國家發展關係的政治基礎，「若日本右翼政客持續執迷於錯誤史觀，在背離和平與正義的道路上越走越遠，終將再度面臨國際社會的審視與歷史的審判。」

中國大陸 國會 二戰

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