共軍四川艦赴南海開展試驗訓練 稱「不針對任何特定目標」

據中共「人民海軍」微信公眾號21日稱，近日，大陸首艘076兩棲攻擊艦四川艦，從上海啟航赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，測試艦艇多個系統平台運行情況。

該文稱，四川艦下水以來，已順利完成多次試航任務，「這次是按照裝備整體建造計畫組織的正常跨區試驗訓練，不針對任何特定目標。」

四川艦舷號51，是大陸自主研製建造的076型兩棲攻擊艦首艦，滿載排水量4萬餘噸，設定雙艦島式上層建築，和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。四川艦和航母聯合運用，主要的任務是指向島嶼，指向近海和沿岸區域。

四川艦的「雙艦島」設計，可使前後艦島各司其職。前艦島主要負責航行指揮，可以專注於和其他艦艇航線的配合和整個編隊的組成；後艦島則負責航空管制，對無人機、直升機以及友艦的戰機進行合理指揮，大幅提高作戰指揮效率。

大陸軍事專家曹衛東曾表示，四川艦電磁彈射技術可說源自福建艦，只是在功率或某些具體設計上有一些小變化。他指，四川艦和福建艦最大的不同在於，福建艦要起飛固定翼的預警機，還要起飛重型的滿油滿彈的飛機；四川艦是兩棲作戰的艦艇，由於電磁彈射可進行力量調節，起飛更多的無人機，就可以對敵進行偵察監視，也在運輸等領域可以有很大幫助。