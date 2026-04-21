大陸十項措施涵蓋輸入台灣影視作品 台灣藝人：太好了

國民黨主席鄭麗文日前訪問大陸後，中共中台辦發布了十項政策措施，當中包含引進台灣影視作品。而正在參加北京電影節的台灣藝人李㼈、范逸臣等人都表示正面看待。

上述陸方十項政策措施，第九項是「允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出」。

目前國片「突破3000米的日月潭」（原名「突破：三千米的泳氣」）正在北京電影節上映，主要演員21日接受駐點北京的台灣媒體聯訪時就大陸對台影視新政策表示正面看待。

該片製作人李㼈直說「太好了」，他提及，因為台灣很多影視的、不管是幕前幕後的機會越來越少，如果有兩岸可以合作的電影，或者是說我們（此指台灣）電影可以讓所有在內地（此指大陸）朋友看到，「那有什麼不好呢？那太好了」。他也希望跟大陸之間，互相了解之後，好的作品互相觀摩、學習。

男主角范逸臣表示，作為演員，如果兩岸可以這樣子交流，就可以有更多不同的題材，演員也可以有不同的管道去做自己的表演，「我覺得對兩岸所有喜歡表演的朋友都是一個非常正向的一件事情，希望自己也有多一點機會可以跟大家交流」。范逸臣其後在映後觀眾互動環節也強調，作為歌手與演員，當然希望有更大的市場跟更多機會，也希望除了影視音樂外，（兩岸）有更多民間交流、各方面交流越來越多越好。

女主角李紫嫣也說，這是一個很好的機會，「一個很好的故事，而且是同樣都是說中文的故事，如果能夠在更廣的範圍內傳播，我個人是非常期待」，希望可以用更好的故事，更好的人物再跟大家見面。

導演安景鴻表示，以前可能有很多法規上的考量，然後我們投入的資金跟時間也比較少，可是現在如果把這個市場做大、餅做大，「是有這個機會，不妨就來試試看」，他說，反正先把台灣拍好，然後把台灣的美先帶出來、台灣的文化走進來這邊，讓他們看到喜歡，何樂不為，「這邊還有更好的票房，至少補回來或者至少多賺一點，我覺得這是好事」。

據了解，目前該片預計將於5月中下旬，正式在大陸上映。對於這部電影到大陸展映想傳達的理念，李㼈說，電影講述視障小朋友組成小隊泳渡日月潭，盲人可以做到自己心中的理想、突破自己。現在時下的年輕人這麼多，每個家庭或者每個人都遇到一些事業上或者感情上的問題，沒有什麼不能突破的，看了這部電影會重拾信心。同時，這個電影也不只是對年輕人的勵志，對每個家庭，尤其是爸爸媽媽帶小孩或者是說任何關係，「你會更珍惜這一段，愛要及時說出口」。