二穿長江 上海軌道交通22號線貫通

上海首條穿越長江的軌道交通工程—上海軌道交通二十二號線二十一日實現全線軌道貫通，為後續通車奠定堅實基礎。該線路將拉近崇明與上海市區的距離，進一步提升區域交通便利性。目前，上海軌道交通全網運營線路共二十一條，運營總里程達到九○六公里。

新華社報導，二十二號線全長超四十二公里，設計時速一百二十公里，串聯上海浦東、長興島和崇明島。該線路途中兩次穿越長江，是目前中國軌道交通越江隧道中區間距離最長的工程項目之一。

施工部門克服超長越江區間隧道掘進、江底高水壓和複雜地層等挑戰，創新工裝工藝應用，強化精密檢測調控，推廣智能施工設備。上海申通地鐵建設集團第一分公司軌道項目經理曲銘說，工程引入專業化檢測設備與精細化管控體系，有效提升線路平順性，從源頭減少後期運營中軌道嘯叫、行車噪音等問題。

近年來，中國軌道交通裝備製造與建設施工持續向智能化和綠色化發展。曲銘表示，二十二號線創新採用軌道標記機器人完成鋼軌線路標識噴塗作業，標識樣式統一規整、耐候性強、留存周期久，既提升現場標準化施工水平，又為後續線路巡檢、養護維修、運營管理提供可靠保障。

二十二號線軌道貫通，標誌著該線路「骨骼系統」搭建完畢。後續，參建單位將繼續推進線路精調、車站裝修、系統調試等重點任務，力爭年內線路建成。屆時，便捷的軌道交通將推動上海浦東金橋開發區發展，助力長興島現代船舶製造業佈局，支撐崇明世界級生態島建設。

曲銘說，二十二號線開通後，還將促進生態價值與經濟動能在長三角範圍內高效流動、深度融合，助力長三角朝著更高質量、更可持續的方向協同發展。

長三角是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽。崇明島是中國第三大島，位於上海北部長江口。二十二號線通過軌道交通將崇明納入上海主城一小時通勤圈，依託高鐵網絡貫通長三角東西向交通，使崇明成為連接上海主城、蘇北與蘇中的節點之一，進一步夯實長三角區域交通一體化基礎。