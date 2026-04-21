港府聲請充公黎智英資產 總額逾5億元

香港《壹傳媒》創辦人黎智英被裁定違反《港區國安法》及串謀煽動等罪成，今年二月被判囚20年。香港政府本月初申請要求充公黎智英的財產，總額至少1.27億港元（合約新台幣5.10億元）。香港高等法院將於7月8日處理有關申請。

港媒「香港01」報導，根據香港律政司的文件，要求充公黎智英的資產至少1.27億元（港元，下同），除了涉及黎及公司的戶口及股份等資產外，還包括黎智英的助手Mark Simon持有的公司。至於黎智英早前就科技園欺詐案上訴得直，獲退還的200萬罰款，及黎曾支付的1千萬元保釋金，也同樣要求充公。

香港特區政府的本月2日發布的新聞公報稱，香港政府根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》及《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》向原訟法庭提交申請充公黎智英的罪行相關財產。

香港特區政府發言人還稱，就維護國家安全所需而作出的充公令，可以防止干犯危害國家安全罪行的人、其同謀或其代理人運用其罪行相關財產，繼續從事危害國家安全的行為和活動，以切斷危害國家安全罪行的資金鏈。

此案原告為香港律政司司長，被告為黎智英。香港律政司司長要求法庭頒令，充公黎智英持有、擁有和控制的相關財產，包括黎個人和相關公司在多個銀行戶口內的總結餘。其中涉及黎智英個人持有的戶口，共涉15個，總結餘合共3229.8萬多元。至於黎智英相關公司共涉17間，涉及47個戶口，總結餘合共為1211.4萬多元。

香港律政司要求充公黎智英持有多間公司的股份，或相關公司股東持有的股份，共涉及17間公司，包括：壹傳媒有限公司(Next Media Limited)、力高顧問有限公司(Dico Consultants Limited)、Next Animation Studio Limited等。

該17間公司中，部份由黎智英持有，也有的是由黎智英和他人持有。如力高顧問有限公司由黎和其助手Mark Simon共同持有，Firm Way Investments Limited則由黎智英、其長子黎見恩和Mark Simon共有持有，Chartwell Holding Limited則由Mark Simon獨自持有。

其中，壹傳媒有限公司已被清盤，黎智英則持有該公司的71.26個百份比股份，香港律政司司長同樣要求充公該些股份。