王毅訪東南亞三國 中柬啟動「2+2」戰略對話機制首次會議

大陸外交部今宣布，大陸外交部長王毅將於4月22日至26日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。訪問柬埔寨期間，王毅還將與國防部長董軍共同出席中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制首次會議。

針對此次出訪，大陸外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會表示，柬埔寨正加快實施「五角戰略」，泰國和緬甸新政府剛剛產生，三國都處在發展的關鍵時期。中方期待通過此訪夯實中柬鐵桿友誼，豐富「中泰一家親」內涵，弘揚中緬胞波情誼，為地區和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

他並強調，面對變亂交織的國際形勢，中柬雙方啟動「2+2」戰略對話機制，加強戰略溝通，共同應對外部挑戰。

據「柬中時報」，針對22日在金邊舉行的首次柬中外長、防長「2+2」戰略對話會議，柬埔寨外交部表示，這次會議的目標是要深化政治互信與安全合作，進一步推動兩國全面戰略合作夥伴關係發展。

柬埔寨外交部還指出，該國國家代元首洪森、總理洪瑪耐將分別會見王毅與董軍。「2+2」對話結束後，王毅將於23日對柬埔寨進行正式訪問，並與柬埔寨外長巴速坤舉行會談，就推進現有合作框架落實交換意見。

面動中東局勢動盪，路透此前報導，隨著供應衝擊導致油市動盪，中國準備與東南亞合作，應對能源短缺問題。分析並指出，這場危機可能為中國在部分原本難以建立影響力的國家帶來新的機會。

美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）去年底的一份報告指出，北京長期試圖在東南亞建立經濟與軍事主導地位，作為其削弱美國在印太地區影響力整體戰略的一部分。中國已在東南亞大規模且持續投入資源，強化高層外交、安全關係、軟實力計畫以及影響力運作。