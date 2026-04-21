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高市早苗不參拜靖國神社 陸外交部：嚴厲譴責日方消極動向

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本首相高市早苗預估今年將不會參拜靖國神社，圖為高市早苗2017年4月擔任總務大臣時，參拜靖國神社。（路透）
日本首相高市早苗預估今年將不會參拜靖國神社，圖為高市早苗2017年4月擔任總務大臣時，參拜靖國神社。（路透）

日本東京都九段北町的靖國神社今日起舉行該神社重要祭祀活動之一的「春季例大祭」，日本首相高市早苗以「內閣總理大臣 高市早苗」的名義供奉被稱為「真榊」的供品。對此，大陸外交部今表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。

據日本「共同社」稱，據相關人士透露，高市不會在持續到23日的例行大祭期間前往參拜。

央視新聞報導，大陸外交部發言人郭嘉昆今天下午主持例行記者會時，有記者提問，日本首相高市早苗21日以「內閣總理大臣」名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品。中方對此有何評論？

郭嘉昆批評，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。今年是東京審判開庭80周年，令人憤慨的是，80年後的今天，「臭名昭著」的靖國神社仍然供奉著對侵略戰爭負有直接罪責的日本二戰甲級戰犯，日本官員、政客多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。

郭嘉昆強調，日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。

據報導，高市早苗過去擔任總務大臣等閣員時，幾乎都沒錯過該神社的相關活動，包含春季例大祭和秋季例大祭，以及每年8月15日二戰「終戰日」前往參拜。但顧慮與中國及南韓的關係，時任民黨總裁（黨魁）的她去年10月就沒有參與秋季例大祭，只以總裁身分自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

去年8月15日二戰終戰八十周年時，時任日本首相石破茂以黨總裁名義向靖國神社奉獻祭祀費，並未赴神社參拜，小泉進次郎等國會議員則有前往參拜。

大陸外交部當時批評，日本領導人和政治人物對靖國神社頂禮膜拜，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度；大陸外交部亞洲司司長劉勁松野約見了日本駐北京大使館公使橫地晃，就此向日方提出嚴正交涉。

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