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日允許出口具殺傷能力武器 陸外交部批：日本加速再軍事化是事實

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆指出，日本加速「再軍事化」是事實和現實，國際社會應堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆指出，日本加速「再軍事化」是事實和現實，國際社會應堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。（路透）

日本政府21日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，自二戰後首度允許向海外出售具殺傷力武器。大陸外交部表示，日本加速「再軍事化」是事實和現實，有實際的路線和行動，包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕。

據日本「共同社」報導，日本政府在21日的內閣會議和國家安全保障會議（NSC）上對規定防衛裝備品出口規則的「防衛裝備轉移三原則」及其運用指針作出修改。由此廢除成品出口僅限非戰鬥目的的「5類」規定，原則上允許出口具有殺傷能力的武器。

報導指出，考慮到美國等因素，若存在「特殊事由」也可破例允許向衝突中的國家出口武器。此舉意在強化日美同盟及志同道合國家的威懾力，帶動加強日本國內的防衛產業基礎。此次修改標誌著作為「和平國家」一直對裝備品出口保持克制的日本，在安保政策上迎來重大轉變。

針對有記者在今天例行記者會上詢問陸方對於日本政府為殺傷性武器出口「鬆綁」有何評論，大陸外交部發言人郭嘉昆首先提到，當年日本軍國主義大肆侵略擴張，對中國及亞洲鄰國犯下滔天罪行。

他續指，正是基於日本的侵略歷史，為了防止日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。

郭嘉昆又稱，很多專家學者擔心日本重新重啟戰爭機器對外輸出戰爭。日本加速「再軍事化」是事實和現實，有實際的路線和行動，包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。

日本 衝突 外交部

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