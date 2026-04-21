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不滿南韓更改台灣電子入境卡 王毅將延訪？ 南韓否認

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電
南韓媒體報導，北京對於南韓上月將電子入境卡出發地與目的地選項的『中國（台灣）』標示刪除一事，表達強烈抗議，中國外交部長王毅因此延後訪問南韓行程。（中新社）
南韓媒體報導，北京對於南韓上月將電子入境卡出發地與目的地選項的『中國（台灣）』標示刪除一事，表達強烈抗議，中國外交部長王毅因此延後訪問南韓行程。（中新社）

涉台議題再度牽動中韓互動，韓媒指出，中國大陸傳出因為不滿南韓更改台灣電子入境卡一事，將外交部長王毅的訪問南韓行程延後。但南韓外交部官員回應，所謂王毅因涉台問題推遲訪韓計畫的說法不屬實，韓方歡迎王毅部長訪韓，就落實韓中首腦會談後續措施等進行溝通。

「韓民族日報」報導，多名熟悉中韓關係的外交消息人士表示：「南韓與中國政府自今年初起一直在協調王毅外長訪韓的日程，但南韓政府上月將電子入境卡中出發地與目的地選項的『中國（台灣）』標示刪除後，中國政府對王外長訪韓表達了為難的態度。」 

事情的緣由是去年2月，南韓法務部在電子入境卡的出發地與目的地選項中新增「中國（台灣）」標示時，台灣政府強烈要求更正。對此，南韓外交部於上月31日宣布，不僅針對台灣，而是對所有訪韓旅客，全面取消電子入境卡的出發地與目的地選項。

據悉中國外交部對南韓將電子入境卡出發地與目的地選項中的「中國（台灣）」標示刪除一，提出強烈抗議。

但韓聯社報導，南韓外交部已對相關傳言提出反駁。

外交部官員表示，韓中從未敲定過王毅訪韓的具體安排。兩國正通過當天舉行的韓中經濟聯合委員會等渠道，緊密保持戰略溝通。韓方修改電子入境申報表的填寫方式，是為提升訪客便利的行政、技術性措施，王毅訪韓因此被推遲的說法並非事實。 

外交部1月曾表示，正與中方就第一季度舉行韓中外長會談的事宜保持溝通，但兩國外長會談迄今尚未舉行，王毅則於本月9日至10日訪問朝鮮。

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