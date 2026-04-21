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日本貿促會擬6月訪中 盼晤高層恢復經濟交流

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電
針對日艦過航台海一事，大陸外交部發言人郭嘉昆20日指出，二戰時日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家進行侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。（摘自日本海上自衛隊網站）
針對日艦過航台海一事，大陸外交部發言人郭嘉昆20日指出，二戰時日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家進行侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。（摘自日本海上自衛隊網站）

共同社引述知情人士，日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團，擬於6月21至24日訪問中國。該代表團提出希望與中國領導層會面。這將是首相高市早苗作出圍繞「台灣有事」的國會答辯後，日本經濟團體的代表團首次訪華。而對於日艦近日通過台海一事，中國外交部直言，日本應反省侵略歷史，一味在安全上相互綑綁只會引火燒身。

報導引述分析指出，此行或存在中對日態度緩和的可能性，經濟界將作為溝通窗口，摸索改善雙邊關係的突破口。

據悉，該協會是對中展開貿易與經濟交流的窗口，往年都會組織訪中團並與中方最高領導層會面。上次訪中是在去年6月，與中國國務院總理李強舉行了會談。

但自去年秋季的國會涉台言論以來，兩國關係惡化也影響到經濟交流，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所這3家團體的代表團原計畫今年1月訪問北京，但已延期至今尚無眉目。

有分析指，若6月訪問若成行，將是日本經濟團體在中日關係因涉台言論緊張後恢復交流的重要動向。

不過，針對日艦過航台海一事，北京顯然怒火未歇。外交部發言人郭嘉昆20日指出，二戰時日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家進行侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。日本應該認真反省侵略歷史，在軍事安全領域謹言慎行，而不是到處炫耀武力、破壞地區穩定。

環球時報同日也發文批評，日本與澳洲啟動70億美元軍售合約，是日本加速擺脫戰後體制約束、推動「再軍事化」的關鍵一步。

另一方面，隨著中日關係持續惡化，中國航空公司停飛的日本航線進一步擴大。據楚天都市報報導，3月共有53條中日航線取消全部航班，比2月取消數量進一步增加，目前武漢天河機場已經沒有直飛日本的航班。

根據飛航資訊系統「飛常準」APP顯示，未來兩周，中國僅剩北京、上海、哈爾濱、天津、廣州、福州、青島、廈門、濟南、杭州、海口、重慶、南京等部分城市仍有直飛日本的航班。其中，從武漢出發、前往日本東京的航班有多個，但都需要轉機，總時長最短約8小時、最長則需要25小時左右。

中國駐日本大使館日前再次發布「重要通知」，指稱近年來日本社會治安環境持續惡化，鄭重提醒在日中國公民切實提高安全防範意識。

日本國際貿易促進協會正協調6月訪中國，圖為中國國務院總理李強2023年在北京人民大會堂會見日本貿促會會長河野洋平率領的訪華團。 （中新社）
日本國際貿易促進協會正協調6月訪中國，圖為中國國務院總理李強2023年在北京人民大會堂會見日本貿促會會長河野洋平率領的訪華團。 （中新社）

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